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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 гру, 2023 16:00
vitaliiangel написав:
акой смысл был запрещать банкам продавать валюту?
До липня 2022 сенс був: ЗВР обмежений, тому щоб люди не вигребли його. От чому обмеження не зняли в жовтні-листопаді (коли підписали допомогу на 2023) - для мене загадка, як і чому тримають досі % за дипсеритфікати вищими ніж облікова ставка, хоча вони ще влітку мали бути 12-15%.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 16:38
Investor_K написав:
Клуб майже все. Онлайн обмін так само
чому все, половина від вересня, але не все
порахував, що депо в вересні в гривні 3міс (тобто до середини грудня)-це 200% прибутку від каруселі 50к і 200к (в вересні приймали 38,30 а пару годин було навіть 38,5)
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:01
sens написав: Investor_K написав:
Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.
було 180к уо по курсу 38, тепер буде по 37.
Це ви про що?
Курс вчора впав на 20 копійок всього. І то вже 10 відіграв
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