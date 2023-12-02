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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:10

  Investor_K написав:Як заробляти?
можно богатым котам одежду продавать
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:00

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:акой смысл был запрещать банкам продавать валюту?

До липня 2022 сенс був: ЗВР обмежений, тому щоб люди не вигребли його. От чому обмеження не зняли в жовтні-листопаді (коли підписали допомогу на 2023) - для мене загадка, як і чому тримають досі % за дипсеритфікати вищими ніж облікова ставка, хоча вони ще влітку мали бути 12-15%.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Клуб майже все. Онлайн обмін так само

чому все, половина від вересня, але не все

порахував, що депо в вересні в гривні 3міс (тобто до середини грудня)-це 200% прибутку від каруселі 50к і 200к (в вересні приймали 38,30 а пару годин було навіть 38,5)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:01

  sens написав:
  Investor_K написав:Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.
було 180к уо по курсу 38, тепер буде по 37.

Це ви про що?
Курс вчора впав на 20 копійок всього. І то вже 10 відіграв :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40

  prodigy написав:
  Investor_K написав:Клуб майже все. Онлайн обмін так само

чому все, половина від вересня, але не все

порахував, що депо в вересні в гривні 3міс (тобто до середини грудня)-це 200% прибутку від каруселі 50к і 200к (в вересні приймали 38,30 а пару годин було навіть 38,5)

Хотілось би побачити Ваші розрахунки.
liontiger
 
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