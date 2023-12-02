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vitaliiangel написав:акой смысл был запрещать банкам продавать валюту?
До липня 2022 сенс був: ЗВР обмежений, тому щоб люди не вигребли його. От чому обмеження не зняли в жовтні-листопаді (коли підписали допомогу на 2023) - для мене загадка, як і чому тримають досі % за дипсеритфікати вищими ніж облікова ставка, хоча вони ще влітку мали бути 12-15%.
ihorsic написав:І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃
Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.
я 20 раз предупреждал...последний раз вот вчера
vitaliiangel написав:всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две - 1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку. 2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.
Как убить 2х зайцев? 1. укреплением гривны и 2. загоном её необеспеченной части в овгз.
Зачем укреплять гривну, спросите вы. На дешевеющую валюту меньше спрос. Зачем покупать то, что завтра будет дешевле? Пару дней назад обменка отказалась брать пачку новеньких полтинников (по оптовому курсу). А на след.день курс приёма снизился. Если бы доллар рос, эти полтинники улетели бы за 3 секунды. Конечно, это не обменка "решает", а её покупатели валюты.
2я причина - чтобы худели валютные матрасы и народ активнее менял чужих президентов на собственных деятелей культуры. В расчёте, что эти сбережения каким нибудь путём таки попадут в овгз.
я вчера же новые полтинники больше часа сдавал. банки не хотели брать больше 100-200долл обменки предлагали курс розницы. Только самая умная и добрая взяла по 37,40. Сегодня туда пошёл приятель с белыми. Курс приёма 37 (кроме 96го). А синие берут по 37,25