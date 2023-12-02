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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:10

  Investor_K написав:Як заробляти?
можно богатым котам одежду продавать
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:00

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:акой смысл был запрещать банкам продавать валюту?

До липня 2022 сенс був: ЗВР обмежений, тому щоб люди не вигребли його. От чому обмеження не зняли в жовтні-листопаді (коли підписали допомогу на 2023) - для мене загадка, як і чому тримають досі % за дипсеритфікати вищими ніж облікова ставка, хоча вони ще влітку мали бути 12-15%.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Клуб майже все. Онлайн обмін так само

чому все, половина від вересня, але не все

порахував, що депо в вересні в гривні 3міс (тобто до середини грудня)-це 200% прибутку від каруселі 50к і 200к (в вересні приймали 38,30 а пару годин було навіть 38,5)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:01

  sens написав:
  Investor_K написав:Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.
було 180к уо по курсу 38, тепер буде по 37.

Це ви про що?
Курс вчора впав на 20 копійок всього. І то вже 10 відіграв :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:40

  prodigy написав:
  Investor_K написав:Клуб майже все. Онлайн обмін так само

чому все, половина від вересня, але не все

порахував, що депо в вересні в гривні 3міс (тобто до середини грудня)-це 200% прибутку від каруселі 50к і 200к (в вересні приймали 38,30 а пару годин було навіть 38,5)

Хотілось би побачити Ваші розрахунки.
liontiger
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:34

Може хтось знає , коли розумний та далекоглядний НБУ дозволить обмінникам на їхніх зовнішніх табло висвічувати курси обміну ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

citramon написав:Може хтось знає , коли розумний та далекоглядний НБУ дозволить обмінникам на їхніх зовнішніх табло висвічувати курси обміну ?
Був в Харькові, там про таку заборону не чули. Ціни світяться
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:41

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  ihorsic написав:І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃

Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.

я 20 раз предупреждал...последний раз вот вчера
  vitaliiangel написав:всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две -
1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку.
2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.

Как убить 2х зайцев?
1. укреплением гривны и
2. загоном её необеспеченной части в овгз.

Зачем укреплять гривну, спросите вы. На дешевеющую валюту меньше спрос. Зачем покупать то, что завтра будет дешевле? Пару дней назад обменка отказалась брать пачку новеньких полтинников (по оптовому курсу). А на след.день курс приёма снизился. Если бы доллар рос, эти полтинники улетели бы за 3 секунды. Конечно, это не обменка "решает", а её покупатели валюты.

2я причина - чтобы худели валютные матрасы и народ активнее менял чужих президентов на собственных деятелей культуры. В расчёте, что эти сбережения каким нибудь путём таки попадут в овгз.
я вчера же новые полтинники больше часа сдавал. банки не хотели брать больше 100-200долл обменки предлагали курс розницы. Только самая умная и добрая взяла по 37,40. Сегодня туда пошёл приятель с белыми. Курс приёма 37 (кроме 96го). А синие берут по 37,25

Вот здесь (https://www.epravda.com.ua/publications ... 13/706512/) написано , что загон гривны в овгз никак не связывает ее, так как правительство после привлечения опять выливает ее в банковскую систему . И с этим тяжело не согласиться
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:44

  2XL написав:
citramon написав:Може хтось знає , коли розумний та далекоглядний НБУ дозволить обмінникам на їхніх зовнішніх табло висвічувати курси обміну ?
Був в Харькові, там про таку заборону не чули. Ціни світяться


Коли тільки ввели заборону, то деякі, наприклад, Гарант, навіть в телеграм каналі курси не публікували декілька днів )
citramon
 
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