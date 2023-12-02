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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:12

  citramon написав:.


Вот здесь (https://www.epravda.com.ua/publications ... 13/706512/) написано , что загон гривны в овгз никак не связывает ее, так как правительство после привлечения опять выливает ее в банковскую систему . И с этим тяжело не согласиться

Никакого противоречия нет. Либо собирать гривну с рынка (у кого ее много) через овгз и пускать её снова в экономику. Либо печатать. Высокая инфляция делает овгз не сильно привлекательным инструментом, а в совокупности с укреплением гривны доходность гривневых инструментов выглядит уже лучше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:23

  vitaliiangel написав:
  citramon написав:.


Вот здесь (https://www.epravda.com.ua/publications ... 13/706512/) написано , что загон гривны в овгз никак не связывает ее, так как правительство после привлечения опять выливает ее в банковскую систему . И с этим тяжело не согласиться

Никакого противоречия нет. Либо собирать гривну с рынка (у кого ее много) через овгз и пускать её снова в экономику. Либо печатать. Высокая инфляция делает овгз не сильно привлекательным инструментом, а в совокупности с укреплением гривны доходность гривневых инструментов выглядит уже лучше.
у овгз є суттєвий мінус - всі прибутки будуть передані в мінздох
sens
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  #<1 ... 477478479480
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