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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 12:12
Никакого противоречия нет. Либо собирать гривну с рынка (у кого ее много) через овгз и пускать её снова в экономику. Либо печатать. Высокая инфляция делает овгз не сильно привлекательным инструментом, а в совокупности с укреплением гривны доходность гривневых инструментов выглядит уже лучше.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:23
vitaliiangel написав:
Никакого противоречия нет. Либо собирать гривну с рынка (у кого ее много) через овгз и пускать её снова в экономику. Либо печатать. Высокая инфляция делает овгз не сильно привлекательным инструментом, а в совокупности с укреплением гривны доходность гривневых инструментов выглядит уже лучше.
у овгз є суттєвий мінус - всі прибутки будуть передані в мінздох
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