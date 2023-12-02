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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 12:12
Никакого противоречия нет. Либо собирать гривну с рынка (у кого ее много) через овгз и пускать её снова в экономику. Либо печатать. Высокая инфляция делает овгз не сильно привлекательным инструментом, а в совокупности с укреплением гривны доходность гривневых инструментов выглядит уже лучше.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:23
vitaliiangel написав:
Никакого противоречия нет. Либо собирать гривну с рынка (у кого ее много) через овгз и пускать её снова в экономику. Либо печатать. Высокая инфляция делает овгз не сильно привлекательным инструментом, а в совокупности с укреплением гривны доходность гривневых инструментов выглядит уже лучше.
у овгз є суттєвий мінус - всі прибутки будуть передані в мінздох
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:48
Підкажіть, що за банк Рада? В нього є гроші в касі щоб конверт отримати без перед замовлення?
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2XL
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:52
2XL написав:
Підкажіть, що за банк Рада? В нього є гроші в касі щоб конверт отримати без перед замовлення?
Банк, как банк. Три месяца назад в моём отделении говорили, что обычно доллары есть и заказ не нужен. На прошлой неделе забирал - действительно просто так выдали.
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moveton
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:57
Ну и где ваш дешевый доллар? с этим законом ожидания были грандиозные.
За день до закона закинул в кредит Днепр если не ошибаюсь 36.77, сейчас 37.1, занавес.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:59
А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?
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Andrey2512
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:00
Andrey2512 написав:
А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?
нормальный банк
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:00
Andrey2512 написав:
А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?
в Киеве на минской вообще супер.
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vitaliiangel
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