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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 478479480481
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:29

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Клиент_ написав:мета була наблизити готівковий курс до безготівкового
посмотрим. Имеем 3 курса, грубо: 36.3/37/37.3
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:11

  Proofy написав:
  Клиент_ написав:мета була наблизити готівковий курс до безготівкового
посмотрим. Имеем 3 курса, грубо: 36.3/37/37.3
маємо вибір. Онлайн на 50, депозит на 200 строк від трьох місяців, депозит у гривні,ОВДП
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:25

https://bank34.ua/
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это дешевле чем в клубе па50
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:39

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel написав:https://bank34.ua/
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это дешевле чем в клубе па50
Когось після гестапо запрошували в банк?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:08

  Клиент_ написав:
  Proofy написав:Ну и где ваш дешевый доллар? с этим законом ожидания были грандиозные.
За день до закона закинул в кредит Днепр если не ошибаюсь 36.77, сейчас 37.1, занавес.

Дешевий ніхто не обіцяв, мета була наблизити готівковий курс до безготівкового.


доллар в квитанциях на вывоз
остальным - как обычно
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:34

  Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?

Валюту треба замовляти. Деякі відділення взагалі відмовляються це робити - посилають в інші міста.
sergey_sryvkin
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