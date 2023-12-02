Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 гру, 2023 16:29
Клиент_ написав:
мета була наблизити готівковий курс до безготівкового
посмотрим. Имеем 3 курса, грубо: 36.3/37/37.3
Proofy
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Додано: Пон 04 гру, 2023 17:11
Proofy написав: Клиент_ написав:
мета була наблизити готівковий курс до безготівкового
посмотрим. Имеем 3 курса, грубо: 36.3/37/37.3
маємо вибір. Онлайн на 50, депозит на 200 строк від трьох місяців, депозит у гривні,ОВДП
sens
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Додано: Пон 04 гру, 2023 17:39
vitaliiangel написав:
https://bank34.ua/
это дешевле чем в клубе па50
Когось після гестапо запрошували в банк?
2XL
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Додано: Пон 04 гру, 2023 18:08
Клиент_ написав: Proofy написав:
Ну и где ваш дешевый доллар? с этим законом ожидания были грандиозные.
За день до закона закинул в кредит Днепр если не ошибаюсь 36.77, сейчас 37.1, занавес.
Дешевий ніхто не обіцяв, мета була наблизити готівковий курс до безготівкового.
доллар в квитанциях на вывоз
остальным - как обычно
cohan
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Додано: Пон 04 гру, 2023 18:34
Andrey2512 написав:
А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?
Валюту треба замовляти. Деякі відділення взагалі відмовляються це робити - посилають в інші міста.
sergey_sryvkin
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