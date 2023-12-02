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Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?
как повезет, в киевском отделении пытались впарить мотлох аналогично приватовскому, залитый и со штампами, отказался, в другом отделении бумажки получше дали, потом надоело бороться с мотлохом и закрыл там счета
Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?
как повезет, в киевском отделении пытались впарить мотлох аналогично приватовскому, залитый и со штампами, отказался, в другом отделении бумажки получше дали, потом надоело бороться с мотлохом и закрыл там счета
Может сейчас поменялась обстановка. Было все нормально.