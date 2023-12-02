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Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?
как повезет, в киевском отделении пытались впарить мотлох аналогично приватовскому, залитый и со штампами, отказался, в другом отделении бумажки получше дали, потом надоело бороться с мотлохом и закрыл там счета
Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?
как повезет, в киевском отделении пытались впарить мотлох аналогично приватовскому, залитый и со штампами, отказался, в другом отделении бумажки получше дали, потом надоело бороться с мотлохом и закрыл там счета
Может сейчас поменялась обстановка. Было все нормально.
Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?
как повезет, в киевском отделении пытались впарить мотлох аналогично приватовскому, залитый и со штампами, отказался, в другом отделении бумажки получше дали, потом надоело бороться с мотлохом и закрыл там счета
Может сейчас поменялась обстановка. Было все нормально.
Там часто, густо евро вигідніше. Тому, щоб не переживати за якість $ я пішов в €, віддали через 2 дні 500€ купюрами. Ну і 7% кимиш чорної п'ятниці, теж норм
Правила гри переписали по ходу гри: банки можуть купувати на міжбанку під продаж готівки (без обмежень) у касі. Скрипаль (валюто-обмін онлайн) - не потрібен, скрипаля можна катапультувати. Але... В цій ситуації більш цікаве те, що в банках продаж валюти "без меж", але по паспорту, а карусель прописала історію в банках для багатьох карусельщиків. І тепер питання, хто виграв: - карусельщики-стаханови, яких тепер знають як облуплених в десятках банків (історія на 3*50К за 3 місяці, а в когось і на 200К+3*50К за 3 місяці, чи навіть більше, якщо на кілька паспортів), - чи ті, хто в каруселях участі не приймав (історія - чистий аркуш).
Простими словами: - одні метались заради $1300, і для цього стали клієнтами банку; - інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.