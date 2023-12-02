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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 478479480481
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 16:29

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Клиент_ написав:мета була наблизити готівковий курс до безготівкового
посмотрим. Имеем 3 курса, грубо: 36.3/37/37.3
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:11

  Proofy написав:
  Клиент_ написав:мета була наблизити готівковий курс до безготівкового
посмотрим. Имеем 3 курса, грубо: 36.3/37/37.3
маємо вибір. Онлайн на 50, депозит на 200 строк від трьох місяців, депозит у гривні,ОВДП
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:25

https://bank34.ua/
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это дешевле чем в клубе па50
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:39

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel написав:https://bank34.ua/
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это дешевле чем в клубе па50
Когось після гестапо запрошували в банк?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:08

  Клиент_ написав:
  Proofy написав:Ну и где ваш дешевый доллар? с этим законом ожидания были грандиозные.
За день до закона закинул в кредит Днепр если не ошибаюсь 36.77, сейчас 37.1, занавес.

Дешевий ніхто не обіцяв, мета була наблизити готівковий курс до безготівкового.


доллар в квитанциях на вывоз
остальным - как обычно
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:34

  Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?

Валюту треба замовляти. Деякі відділення взагалі відмовляються це робити - посилають в інші міста.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:05

  Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?

как повезет, в киевском отделении пытались впарить мотлох аналогично приватовскому, залитый и со штампами, отказался, в другом отделении бумажки получше дали, потом надоело бороться с мотлохом и закрыл там счета
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:14

  cryptominer написав:
  Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?

как повезет, в киевском отделении пытались впарить мотлох аналогично приватовскому, залитый и со штампами, отказался, в другом отделении бумажки получше дали, потом надоело бороться с мотлохом и закрыл там счета
Может сейчас поменялась обстановка. Было все нормально.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:24

  Proofy написав:
  cryptominer написав:
  Andrey2512 написав:А Идея банк норм? Кто-то крутил депики или покупку онлайн? Как с отдачей?

как повезет, в киевском отделении пытались впарить мотлох аналогично приватовскому, залитый и со штампами, отказался, в другом отделении бумажки получше дали, потом надоело бороться с мотлохом и закрыл там счета
Может сейчас поменялась обстановка. Было все нормально.


Там часто, густо евро вигідніше. Тому, щоб не переживати за якість $ я пішов в €, віддали через 2 дні 500€ купюрами. Ну і 7% кимиш чорної п'ятниці, теж норм
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:48

валюто-обмін онлайн

Правила гри переписали по ходу гри:
банки можуть купувати на міжбанку під продаж готівки (без обмежень) у касі.
Скрипаль (валюто-обмін онлайн) - не потрібен, скрипаля можна катапультувати.
Але...
В цій ситуації більш цікаве те, що в банках продаж валюти "без меж", але по паспорту,
а карусель прописала історію в банках для багатьох карусельщиків.
І тепер питання, хто виграв:
- карусельщики-стаханови, яких тепер знають як облуплених в десятках банків (історія на 3*50К за 3 місяці, а в когось і на 200К+3*50К за 3 місяці, чи навіть більше, якщо на кілька паспортів),
- чи ті, хто в каруселях участі не приймав (історія - чистий аркуш).
:lol:

Простими словами:
- одні метались заради $1300, і для цього стали клієнтами банку;
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
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