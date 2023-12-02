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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 479480481482
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 01:53

  10/9/9 написав:Правила гри переписали по ходу гри:

- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
та пришли и не известно, купили ли :mrgreen:
такие чудозвоны, как ОТР, - полгода, минимум, светят свободную продажу по курсам ниже рынка, но там купивших никто не видел :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 08:21

  flysoulfly написав:
  10/9/9 написав:Правила гри переписали по ходу гри:

- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
та пришли и не известно, купили ли :mrgreen:
такие чудозвоны, как ОТР, - полгода, минимум, светят свободную продажу по курсам ниже рынка, но там купивших никто не видел :mrgreen:

Приват,OTP,Raiffaisen. В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити і продають. В спальних Позняках,Оболоні та Троєщини неможливо підгадати бажання клієнтів .
sens
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  #<1 ... 479480481482
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