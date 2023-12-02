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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 гру, 2023 01:53
10/9/9 написав:
Правила гри переписали по ходу гри:
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
та пришли и не известно, купили ли
такие чудозвоны, как ОТР, - полгода, минимум, светят свободную продажу по курсам ниже рынка
, но там купивших никто не видел
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flysoulfly
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Додано: Вів 05 гру, 2023 08:21
flysoulfly написав: 10/9/9 написав:
Правила гри переписали по ходу гри:
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
та пришли и не известно, купили ли
такие чудозвоны, как ОТР, - полгода, минимум, светят свободную продажу по курсам ниже рынка
, но там купивших никто не видел
Приват,OTP,Raiffaisen. В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити і продають. В спальних Позняках,Оболоні та Троєщини неможливо підгадати бажання клієнтів .
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sens
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