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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 гру, 2023 08:21
flysoulfly написав: 10/9/9 написав:
Правила гри переписали по ходу гри:
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
та пришли и не известно, купили ли
такие чудозвоны, как ОТР, - полгода, минимум, светят свободную продажу по курсам ниже рынка
, но там купивших никто не видел
Приват,OTP,Raiffaisen. В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити і продають. В спальних Позняках,Оболоні та Троєщини неможливо підгадати бажання клієнтів .
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sens
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Додано: Вів 05 гру, 2023 09:41
sens написав:
В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити
был в ноябре в райфе, смотрю нормальный курс, хочу купить, зашёл в 4 отделения в Киеве (кстати, новое открылось на нивках там где прокредит), ответ один - валюта под заказ. Не проблема, заказываю 5куевро. Приезжает оно через день и уже по курсу +20коп. Кому для себя может на те 20 коп и пофиг, а я за 15коп маржи не работаю.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 05 гру, 2023 10:05
10/9/9 написав:
Правила гри переписали по ходу гри:
банки можуть купувати на міжбанку під продаж готівки (без обмежень) у касі.
Скрипаль (валюто-обмін онлайн) - не потрібен, скрипаля можна катапультувати.
Але...
В цій ситуації більш цікаве те, що в банках продаж валюти "без меж", але по паспорту,
а карусель прописала історію в банках для багатьох карусельщиків.
І тепер питання, хто виграв:
- карусельщики-стаханови, яких тепер знають як облуплених в десятках банків (історія на 3*50К за 3 місяці, а в когось і на 200К+3*50К за 3 місяці, чи навіть більше, якщо на кілька паспортів),
- чи ті, хто в каруселях участі не приймав (історія - чистий аркуш).
Простими словами:
- одні метались заради $1300, і для цього стали клієнтами банку;
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
І в чому проблема для тих, хто став клієнтом банку? Просто стало більше дзвінків з пропозиціями відкрити кредитку чи щось таке
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l_e_x
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Додано: Вів 05 гру, 2023 11:09
10/9/9 написав:
Простими словами:
- одні метались заради $1300, і для цього стали клієнтами банку;
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
тут банки должны определяться, если их интересуют долгосрочные отношения, то для "1300" валюта всегда в наличии и хорошими купюрами. Если хочется случайных заработков, можно наливать из кассы всем в подряд, но тогда "1300" подумает а смысл ему быть клиентом? и уйдёт в другое место. Клиент это не только 1300 раз в месяц. Я в несколько новых (для меня) банков разместил депозиты, в юнексе даже оформил страховку.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:12
vitaliiangel написав: sens написав:
В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити
был в ноябре в райфе, смотрю нормальный курс, хочу купить, зашёл в 4 отделения в Киеве (кстати, новое открылось на нивках там где прокредит), ответ один - валюта под заказ. Не проблема, заказываю 5куевро. Приезжает оно через день и уже по курсу +20коп. Кому для себя может на те 20 коп и пофиг, а я за 15коп маржи не работаю.
Слушна думка. 15коп на 1300 не багато . На шістнадцять тисяч і півгодини часу можна і подумати.
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sens
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:14
vitaliiangel написав: 10/9/9 написав:
Простими словами:
- одні метались заради $1300, і для цього стали клієнтами банку;
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
тут банки должны определяться, если их интересуют долгосрочные отношения, то для "1300" валюта всегда в наличии и хорошими купюрами. Если хочется случайных заработков, можно наливать из кассы всем в подряд, но тогда "1300" подумает а смысл ему быть клиентом? и уйдёт в другое место. Клиент это не только 1300 раз в месяц. Я в несколько новых (для меня) банков разместил депозиты, в юнексе даже оформил страховку.
Нікого не хочу образити але якщо депозит віддають новою готівкою,то банк знову має депозит. Як роблять в Аккорд чи 3/4 , тільки на обмін ,чи гривнедепозит
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sens
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:23
vitaliiangel написав: sens написав:
В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити
был в ноябре в райфе, смотрю нормальный курс, хочу купить, зашёл в 4 отделения в Киеве (кстати, новое открылось на нивках там где прокредит), ответ один - валюта под заказ. Не проблема, заказываю 5куевро. Приезжает оно через день и уже по курсу +20коп. Кому для себя может на те 20 коп и пофиг, а я за 15коп маржи не работаю.
вот из-за таких и могут ввести комиссию, как в пумбе за заказ наличной валюты по курсу кассы)))
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