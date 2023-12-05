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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 481482483484>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 08:21

  flysoulfly написав:
  10/9/9 написав:Правила гри переписали по ходу гри:

- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
та пришли и не известно, купили ли :mrgreen:
такие чудозвоны, как ОТР, - полгода, минимум, светят свободную продажу по курсам ниже рынка, но там купивших никто не видел :mrgreen:

Приват,OTP,Raiffaisen. В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити і продають. В спальних Позняках,Оболоні та Троєщини неможливо підгадати бажання клієнтів .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:41

  sens написав:В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити
был в ноябре в райфе, смотрю нормальный курс, хочу купить, зашёл в 4 отделения в Киеве (кстати, новое открылось на нивках там где прокредит), ответ один - валюта под заказ. Не проблема, заказываю 5куевро. Приезжает оно через день и уже по курсу +20коп. Кому для себя может на те 20 коп и пофиг, а я за 15коп маржи не работаю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 10:05

  10/9/9 написав:Правила гри переписали по ходу гри:
банки можуть купувати на міжбанку під продаж готівки (без обмежень) у касі.
Скрипаль (валюто-обмін онлайн) - не потрібен, скрипаля можна катапультувати.
Але...
В цій ситуації більш цікаве те, що в банках продаж валюти "без меж", але по паспорту,
а карусель прописала історію в банках для багатьох карусельщиків.
І тепер питання, хто виграв:
- карусельщики-стаханови, яких тепер знають як облуплених в десятках банків (історія на 3*50К за 3 місяці, а в когось і на 200К+3*50К за 3 місяці, чи навіть більше, якщо на кілька паспортів),
- чи ті, хто в каруселях участі не приймав (історія - чистий аркуш).
:lol:

Простими словами:
- одні метались заради $1300, і для цього стали клієнтами банку;
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.

І в чому проблема для тих, хто став клієнтом банку? Просто стало більше дзвінків з пропозиціями відкрити кредитку чи щось таке
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 11:09

  10/9/9 написав:Простими словами:
- одні метались заради $1300, і для цього стали клієнтами банку;
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
тут банки должны определяться, если их интересуют долгосрочные отношения, то для "1300" валюта всегда в наличии и хорошими купюрами. Если хочется случайных заработков, можно наливать из кассы всем в подряд, но тогда "1300" подумает а смысл ему быть клиентом? и уйдёт в другое место. Клиент это не только 1300 раз в месяц. Я в несколько новых (для меня) банков разместил депозиты, в юнексе даже оформил страховку.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:12

  vitaliiangel написав:
  sens написав:В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити
был в ноябре в райфе, смотрю нормальный курс, хочу купить, зашёл в 4 отделения в Киеве (кстати, новое открылось на нивках там где прокредит), ответ один - валюта под заказ. Не проблема, заказываю 5куевро. Приезжает оно через день и уже по курсу +20коп. Кому для себя может на те 20 коп и пофиг, а я за 15коп маржи не работаю.

Слушна думка. 15коп на 1300 не багато . На шістнадцять тисяч і півгодини часу можна і подумати.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:14

  vitaliiangel написав:
  10/9/9 написав:Простими словами:
- одні метались заради $1300, і для цього стали клієнтами банку;
- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.
тут банки должны определяться, если их интересуют долгосрочные отношения, то для "1300" валюта всегда в наличии и хорошими купюрами. Если хочется случайных заработков, можно наливать из кассы всем в подряд, но тогда "1300" подумает а смысл ему быть клиентом? и уйдёт в другое место. Клиент это не только 1300 раз в месяц. Я в несколько новых (для меня) банков разместил депозиты, в юнексе даже оформил страховку.

Нікого не хочу образити але якщо депозит віддають новою готівкою,то банк знову має депозит. Як роблять в Аккорд чи 3/4 , тільки на обмін ,чи гривнедепозит
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:23

  vitaliiangel написав:
  sens написав:В столиці , особливо в центрі,до 1000 можна купити
был в ноябре в райфе, смотрю нормальный курс, хочу купить, зашёл в 4 отделения в Киеве (кстати, новое открылось на нивках там где прокредит), ответ один - валюта под заказ. Не проблема, заказываю 5куевро. Приезжает оно через день и уже по курсу +20коп. Кому для себя может на те 20 коп и пофиг, а я за 15коп маржи не работаю.

вот из-за таких и могут ввести комиссию, как в пумбе за заказ наличной валюты по курсу кассы)))
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:35

  asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))

У НБУ какая главная задача? Наказывать жадных. Вот кинули жадным косточку обмен онлайн поигрались немного, кто не успел слить в ноябре - попал на какие то деньги. Сейчас всё жадные ломанутся на гривневые депозиты и овгз, их тоже накажут курсом 38-39.
  bems654556 написав:вот из-за таких и могут ввести комиссию, как в пумбе за заказ наличной валюты по курсу кассы)))
то есть я должен выкупить заказ по любому курсу? а зафиксировать курс и например, взять предоплату они никак не могут?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:37

  vitaliiangel написав:то есть я должен выкупить заказ по любому курсу? а зафиксировать курс и например, взять предоплату они никак не могут?


ну не по любому , но надо ж осозновать , что курс может поменятся , а тем более евро, который изменяется каждый день , и тем более , когда растет пара евро/доллар. В пумбе тоже можно не прийти или отказатся покупать заказанную валюту, если курс не понравится , но комиссию ж вам не вернут . Про зафиксировать курс - звучит странно )))
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:47

  bems654556 написав:
  vitaliiangel написав:то есть я должен выкупить заказ по любому курсу? а зафиксировать курс и например, взять предоплату они никак не могут?


ну не по любому , но надо ж осозновать , что курс может поменятся , а тем более евро, который изменяется каждый день , и тем более , когда растет пара евро/доллар. В пумбе тоже можно не прийти или отказатся покупать заказанную валюту, если курс не понравится , но комиссию ж вам не вернут . Про зафиксировать курс - звучит странно )))
фіксація курсу це дивно,купити по 37-00 і забрати у будь-який момент це теж дивно ?) Не згоден з вашою думкою.
sens
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