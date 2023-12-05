Правила гри переписали по ходу гри:банки можуть купувати на міжбанку під продаж готівки (без обмежень) у касі.Скрипаль (валюто-обмін онлайн) - не потрібен, скрипаля можна катапультувати.Але...В цій ситуації більш цікаве те, що в банках продаж валюти "без меж", але по паспорту,а карусель прописала історію в банках для багатьох карусельщиків.І тепер питання, хто виграв:- карусельщики-стаханови, яких тепер знають як облуплених в десятках банків (історія на 3*50К за 3 місяці, а в когось і на 200К+3*50К за 3 місяці, чи навіть більше, якщо на кілька паспортів),- чи ті, хто в каруселях участі не приймав (історія - чистий аркуш).Простими словами:- одні метались заради $1300, і для цього стали клієнтами банку;- інші не є клієнтами банку, і після постанови про "готівка без меж" прийшли і купили $10000 і ніхто нічого не спитає.