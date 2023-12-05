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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:04

  bems654556 написав:Про зафиксировать курс - звучит странно )))
до войны можно было внести в кассу гривну, они делали виртуальный обмен и на счёт заходила валюта, тем самым фиксировался курс. Потом стандартно - заказ и снятие (обычно на следующий день).

Сейчас этот финт почти запрещён (точнее разрешен в пределах 50 тыс грн). Подобное можно провернуть с любой суммой, если в кассе есть необходимая сумма в нужной валюте.

Например, хотите купить 10куе по вкусному курсу, но в кассе только 96й. Покупаете их на валютный счёт и договариваетесь с кассиром, что вам маякнут когда будут синие.

По физической уже запреты сняли, а по виртуальной нет. Когда и их снимут, вопрос отпадёт сам собой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 05 гру, 2023 20:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:08

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Договариваться это коррупция
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:09

Investor_K никакой коррупции. 8)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:14

  vitaliiangel написав:Investor_K никакой коррупции. 8)

Даже еслм Вы без денег и подарков, а своим телом - это все равно коррупция. Вот откуда все проблемы в стране. )
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:19

  Investor_K написав:Даже еслм Вы без денег и подарков, а своим телом - это все равно коррупция. Вот откуда все проблемы в стране. )
всем телом жирно. только языком.
vitaliiangel
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