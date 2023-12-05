до войны можно было внести в кассу гривну, они делали виртуальный обмен и на счёт заходила валюта, тем самым фиксировался курс. Потом стандартно - заказ и снятие (обычно на следующий день).
Сейчас этот финт почти запрещён (точнее разрешен в пределах 50 тыс грн). Подобное можно провернуть с любой суммой, если в кассе есть необходимая сумма в нужной валюте.
Например, хотите купить 10куе по вкусному курсу, но в кассе только 96й. Покупаете их на валютный счёт и договариваетесь с кассиром, что вам маякнут когда будут синие.
По физической уже запреты сняли, а по виртуальной нет. Когда и их снимут, вопрос отпадёт сам собой.