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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:04

  bems654556 написав:Про зафиксировать курс - звучит странно )))
до войны можно было внести в кассу гривну, они делали виртуальный обмен и на счёт заходила валюта, тем самым фиксировался курс. Потом стандартно - заказ и снятие (обычно на следующий день).

Сейчас этот финт почти запрещён (точнее разрешен в пределах 50 тыс грн). Подобное можно провернуть с любой суммой, если в кассе есть необходимая сумма в нужной валюте.

Например, хотите купить 10куе по вкусному курсу, но в кассе только 96й. Покупаете их на валютный счёт и договариваетесь с кассиром, что вам маякнут когда будут синие.

По физической уже запреты сняли, а по виртуальной нет. Когда и их снимут, вопрос отпадёт сам собой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 05 гру, 2023 20:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:08

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Договариваться это коррупция
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:09

Investor_K никакой коррупции. 8)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:14

  vitaliiangel написав:Investor_K никакой коррупции. 8)

Даже еслм Вы без денег и подарков, а своим телом - это все равно коррупция. Вот откуда все проблемы в стране. )
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:19

  Investor_K написав:Даже еслм Вы без денег и подарков, а своим телом - это все равно коррупция. Вот откуда все проблемы в стране. )
всем телом жирно. только языком.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:34

  vitaliiangel написав:
  bems654556 написав:Про зафиксировать курс - звучит странно )))
до войны можно было внести в кассу гривну, они делали виртуальный обмен и на счёт заходила валюта, тем самым фиксировался курс. Потом стандартно - заказ и снятие (обычно на следующий день).

Сейчас этот финт почти запрещён (точнее разрешен в пределах 50 тыс грн). Подобное можно провернуть с любой суммой, если в кассе есть необходимая сумма в нужной валюте.

Например, хотите купить 10куе по вкусному курсу, но в кассе только 96й. Покупаете их на валютный счёт и договариваетесь с кассиром, что вам маякнут когда будут синие.

По физической уже запреты сняли, а по виртуальной нет. Когда и их снимут, вопрос отпадёт сам собой.


не 50 , а 100к
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:45

  sens написав:
  bems654556 написав:
  vitaliiangel написав:то есть я должен выкупить заказ по любому курсу? а зафиксировать курс и например, взять предоплату они никак не могут?


ну не по любому , но надо ж осозновать , что курс может поменятся , а тем более евро, который изменяется каждый день , и тем более , когда растет пара евро/доллар. В пумбе тоже можно не прийти или отказатся покупать заказанную валюту, если курс не понравится , но комиссию ж вам не вернут . Про зафиксировать курс - звучит странно )))
фіксація курсу це дивно,купити по 37-00 і забрати у будь-який момент це теж дивно ?) Не згоден з вашою думкою.

ви як завжди недочитуєте і щось додумуєте . Про онлайн обмін / депо та купівля в касі з зарахуванням на рахунок - тут питань немає , все фіксується в момент цього обміну.
Але якщо ви замовляєте валюту на через 2-3 дні, щоб купити по курсу каси за готівку через ці 2-3 дні і кажете , тільки зафіксуйте курс сьогоднішній , а не який у вас буде через ці 3 дні. Це ок? А якщо за 3 дні курс євро , наприклад , впав би , умовно продаж в касі був не 40.5 , а 40, то vitaliiangel купив би по зафіксованому 40.5 :D :D :D ?
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:51

  bems654556 написав:
  sens написав:
  bems654556 написав:
ну не по любому , но надо ж осозновать , что курс может поменятся , а тем более евро, который изменяется каждый день , и тем более , когда растет пара евро/доллар. В пумбе тоже можно не прийти или отказатся покупать заказанную валюту, если курс не понравится , но комиссию ж вам не вернут . Про зафиксировать курс - звучит странно )))
фіксація курсу це дивно,купити по 37-00 і забрати у будь-який момент це теж дивно ?) Не згоден з вашою думкою.

ви як завжди недочитуєте і щось додумуєте . Про онлайн обмін / депо та купівля в касі з зарахуванням на рахунок - тут питань немає , все фіксується в момент цього обміну.
Але якщо ви замовляєте валюту на через 2-3 дні, щоб купити по курсу каси за готівку через ці 2-3 дні і кажете , тільки зафіксуйте курс сьогоднішній , а не який у вас буде через ці 3 дні. Це ок? А якщо за 3 дні курс євро , наприклад , впав би , умовно продаж в касі був не 40.5 , а 40, то vitaliiangel купив би по зафіксованому 40.5 :D :D :D ?

Не купив би, але сплатив би комісію
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:17

  citramon написав:Не купив би, але сплатив би комісію
тогда банк мог бы светить какое-то время низкий курс (скажем 37), набирать заявок, собирать комис, а потом привозить но уже по 37,50 все бы дружно отказывались, а комис шёл банку в карман. И так по кругу.
vitaliiangel
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