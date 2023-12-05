|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 гру, 2023 20:04
bems654556 написав:
Про зафиксировать курс - звучит странно )))
до войны можно было внести в кассу гривну, они делали виртуальный обмен и на счёт заходила валюта, тем самым фиксировался курс. Потом стандартно - заказ и снятие (обычно на следующий день).
Сейчас этот финт почти запрещён (точнее разрешен в пределах 50 тыс грн). Подобное можно провернуть с любой суммой, если в кассе есть необходимая сумма в нужной валюте.
Например, хотите купить 10куе по вкусному курсу, но в кассе только 96й. Покупаете их на валютный счёт и договариваетесь с кассиром, что вам маякнут когда будут синие.
По физической уже запреты сняли, а по виртуальной нет. Когда и их снимут, вопрос отпадёт сам собой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 05 гру, 2023 20:12, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20994
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2330 раз.
- Подякували: 3304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 20:08
Договариваться это коррупция
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9331
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 20:19
Investor_K написав:
Даже еслм Вы без денег и подарков, а своим телом - это все равно коррупция. Вот откуда все проблемы в стране. )
всем телом жирно. только языком.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20994
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2330 раз.
- Подякували: 3304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 21:34
vitaliiangel написав: bems654556 написав:
Про зафиксировать курс - звучит странно )))
до войны можно было внести в кассу гривну, они делали виртуальный обмен и на счёт заходила валюта, тем самым фиксировался курс. Потом стандартно - заказ и снятие (обычно на следующий день).
Сейчас этот финт почти запрещён (точнее разрешен в пределах 50 тыс грн). Подобное можно провернуть с любой суммой, если в кассе есть необходимая сумма в нужной валюте.
Например, хотите купить 10куе по вкусному курсу, но в кассе только 96й. Покупаете их на валютный счёт и договариваетесь с кассиром, что вам маякнут когда будут синие.
По физической уже запреты сняли, а по виртуальной нет. Когда и их снимут, вопрос отпадёт сам собой.
не 50 , а 100к
-
bems654556
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 25.02.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 21:45
sens написав: bems654556 написав: vitaliiangel написав:
то есть я должен выкупить заказ по любому курсу? а зафиксировать курс и например, взять предоплату они никак не могут?
ну не по любому , но надо ж осозновать , что курс может поменятся , а тем более евро, который изменяется каждый день , и тем более , когда растет пара евро/доллар. В пумбе тоже можно не прийти или отказатся покупать заказанную валюту, если курс не понравится , но комиссию ж вам не вернут . Про зафиксировать курс - звучит странно )))
фіксація курсу це дивно,купити по 37-00 і забрати у будь-який момент це теж дивно ?) Не згоден з вашою думкою.
ви як завжди недочитуєте і щось додумуєте . Про онлайн обмін / депо та купівля в касі з зарахуванням на рахунок - тут питань немає , все фіксується в момент цього обміну.
Але якщо ви замовляєте валюту на через 2-3 дні, щоб купити по курсу каси за готівку через ці 2-3 дні і кажете , тільки зафіксуйте курс сьогоднішній , а не який у вас буде через ці 3 дні. Це ок? А якщо за 3 дні курс євро , наприклад , впав би , умовно продаж в касі був не 40.5 , а 40, то vitaliiangel купив би по зафіксованому 40.5
?
-
bems654556
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 25.02.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 21:51
bems654556 написав: sens написав: bems654556 написав:
ну не по любому , но надо ж осозновать , что курс может поменятся , а тем более евро, который изменяется каждый день , и тем более , когда растет пара евро/доллар. В пумбе тоже можно не прийти или отказатся покупать заказанную валюту, если курс не понравится , но комиссию ж вам не вернут . Про зафиксировать курс - звучит странно )))
фіксація курсу це дивно,купити по 37-00 і забрати у будь-який момент це теж дивно ?) Не згоден з вашою думкою.
ви як завжди недочитуєте і щось додумуєте . Про онлайн обмін / депо та купівля в касі з зарахуванням на рахунок - тут питань немає , все фіксується в момент цього обміну.
Але якщо ви замовляєте валюту на через 2-3 дні, щоб купити по курсу каси за готівку через ці 2-3 дні і кажете , тільки зафіксуйте курс сьогоднішній , а не який у вас буде через ці 3 дні. Це ок? А якщо за 3 дні курс євро , наприклад , впав би , умовно продаж в касі був не 40.5 , а 40, то vitaliiangel купив би по зафіксованому 40.5
?
Не купив би, але сплатив би комісію
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 22:17
citramon написав:
Не купив би, але сплатив би комісію
тогда банк мог бы светить какое-то время низкий курс (скажем 37), набирать заявок, собирать комис, а потом привозить но уже по 37,50 все бы дружно отказывались, а комис шёл банку в карман. И так по кругу.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20994
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2330 раз.
- Подякували: 3304 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9861
|2041953
|
|