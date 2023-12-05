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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:44

  citramon написав:Если зафиксирован курс 37,5 , то будь добр выкупи, даже , если курс на момент поставки просел до 37,0 , а иначе заплати комис.
я так и делал до войны, внёс гривну, на счёт упала валюта, независимо от того есть ли она в кассе. Сейчас так низзя. В кассе с 1.12 можно купить хоть миллион (если он там есть), а онлайн на 50тыс как было так и осталось. Поправьте меня, если лимит онлайн продажи (без депозита) тоже увеличили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 05 гру, 2023 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:47

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Что за банк 3/4? Есть ли варик в Киеве покупать там валюту? Мгновенный обмен
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:48

  Andrey2512 написав:Что за банк 3/4? Есть ли варик в Киеве покупать там валюту? Мгновенный обмен
обычный банк без клиентов. я покупал в отделении на лыбедской.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 08:34

  vitaliiangel написав:
  citramon написав:Если зафиксирован курс 37,5 , то будь добр выкупи, даже , если курс на момент поставки просел до 37,0 , а иначе заплати комис.
я так и делал до войны, внёс гривну, на счёт упала валюта, независимо от того есть ли она в кассе. Сейчас так низзя. В кассе с 1.12 можно купить хоть миллион (если он там есть), а онлайн на 50тыс как было так и осталось. Поправьте меня, если лимит онлайн продажи (без депозита) тоже увеличили.

Треба робити зміни на зняття готівки. Про курс - нащо думати про комісії, у банку Львів купив одразу в понеділок,а чекаєш до середи. Навіть якщо курс в понеділок 37,00 ,а в середу вже 37,50.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:04

  Andrey2512 написав:Что за банк 3/4? Есть ли варик в Киеве покупать там валюту? Мгновенный обмен

Як клієнт який тут має депозит вирішив через свій піб не купляти,хоча ідея купляти на будь-яку наявну суму гарна і мабуть прибутковніша за 1300 або депозит на 3'місяці.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:05

  vitaliiangel написав:
  Andrey2512 написав:Что за банк 3/4? Есть ли варик в Киеве покупать там валюту? Мгновенный обмен
обычный банк без клиентов. я покупал в отделении на лыбедской.

Мабуть для еліти з Французького квартал і для себе зробили відділення по-домашньому
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:29

карусельшик несёт валюту в обменку


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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:02

  vitaliiangel написав:карусельшик несёт валюту в обменку


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з професійним святом ЗСУ :!:
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:09

  vitaliiangel написав:https://bank34.ua/
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это дешевле чем в клубе па50

Сьогодні вже краще
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