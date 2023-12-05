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citramon написав:Если зафиксирован курс 37,5 , то будь добр выкупи, даже , если курс на момент поставки просел до 37,0 , а иначе заплати комис.
я так и делал до войны, внёс гривну, на счёт упала валюта, независимо от того есть ли она в кассе. Сейчас так низзя. В кассе с 1.12 можно купить хоть миллион (если он там есть), а онлайн на 50тыс как было так и осталось. Поправьте меня, если лимит онлайн продажи (без депозита) тоже увеличили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 05 гру, 2023 22:47, всього редагувалось 1 раз.
citramon написав:Если зафиксирован курс 37,5 , то будь добр выкупи, даже , если курс на момент поставки просел до 37,0 , а иначе заплати комис.
я так и делал до войны, внёс гривну, на счёт упала валюта, независимо от того есть ли она в кассе. Сейчас так низзя. В кассе с 1.12 можно купить хоть миллион (если он там есть), а онлайн на 50тыс как было так и осталось. Поправьте меня, если лимит онлайн продажи (без депозита) тоже увеличили.
Треба робити зміни на зняття готівки. Про курс - нащо думати про комісії, у банку Львів купив одразу в понеділок,а чекаєш до середи. Навіть якщо курс в понеділок 37,00 ,а в середу вже 37,50.