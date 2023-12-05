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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:58

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Snower написав:Вже незабаром дізнаємося, що буде з курсом без депо на 3 міс і обміном на 50к.
Є інформація, що їх відмінять?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:06

otshelnick1
Они уже сами отменились))) Естественным путем :D
Shummi
 
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Найбільш привабливі депозити грудня 2023
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:41

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Shummi написав:Они уже сами отменились))) Естественным путем

Поки в банків нема послуги "замовити $ для покупки в касі" то 50 ще частково актуальна.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:06

Всё - карусель получила обледенение?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:07

  Игорь Алексеевич написав:Всё - карусель получила обледенение?

привет. карусель ушла на каникулы
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:18

  Игорь Алексеевич написав:Всё - карусель получила обледенение?

Технічна пауза. Є вільні кошти можна розглядати депозит на короткострокові депозити
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:23

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всё - карусель получила обледенение?

привет. карусель ушла на каникулы
Что то часто у неё каникулы. Надо иметь хороший запас валюты, что бы в один день по хорошему курсу поменять и сразу вложиться в карусель минимум 20 банков за пару дней. Уже типа имея 1300 баксов и крутить ими месяц - не получится.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:28

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Всё - карусель получила обледенение?

привет. карусель ушла на каникулы
Что то часто у неё каникулы. Надо иметь хороший запас валюты, что бы в один день по хорошему курсу поменять и сразу вложиться в карусель минимум 20 банков за пару дней. Уже типа имея 1300 баксов и крутить ими месяц - не получится.

за один день 20 банков нереально. я 8 максимум делал. Где-то очередь и прочее.
vitaliiangel
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