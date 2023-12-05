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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:58
Snower написав:
Вже незабаром дізнаємося, що буде з курсом без депо на 3 міс і обміном на 50к.
Є інформація, що їх відмінять?
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otshelnick1
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:06
otshelnick1
Они уже сами отменились))) Естественным путем
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Shummi
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:21
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Ірина_
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:41
Shummi написав:
Они уже сами отменились))) Естественным путем
Поки в банків нема послуги "замовити $ для покупки в касі" то 50 ще частково актуальна.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:06
Всё - карусель получила обледенение?
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:07
Игорь Алексеевич написав:
Всё - карусель получила обледенение?
привет. карусель ушла на каникулы
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:18
Игорь Алексеевич написав:
Всё - карусель получила обледенение?
Технічна пауза. Є вільні кошти можна розглядати депозит на короткострокові депозити
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sens
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:23
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Всё - карусель получила обледенение?
привет. карусель ушла на каникулы
Что то часто у неё каникулы. Надо иметь хороший запас валюты, что бы в один день по хорошему курсу поменять и сразу вложиться в карусель минимум 20 банков за пару дней. Уже типа имея 1300 баксов и крутить ими месяц - не получится.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:28
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Всё - карусель получила обледенение?
привет. карусель ушла на каникулы
Что то часто у неё каникулы. Надо иметь хороший запас валюты, что бы в один день по хорошему курсу поменять и сразу вложиться в карусель минимум 20 банков за пару дней. Уже типа имея 1300 баксов и крутить ими месяц - не получится.
за один день 20 банков нереально. я 8 максимум делал. Где-то очередь и прочее.
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vitaliiangel
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