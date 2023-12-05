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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:32
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
за один день 20 банков нереально. я 8 максимум делал. Где-то очередь и прочее.
Теперь надо ускоряться, т.к. окно для карусели дежурный открывает на пару дней и потом опять на 14 дней закрывает аттракцион. Теперь надо составлять строгий график по времени маршрута и просить пуйла в эти дни отменить полёты шахедов с 9.00 до 18.00, что бы банки не закрывались на сигнал тревоги.
да ладно, касс -то обычно 1-2-3, а в банки и несолько дней можно
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:56
cohan написав:
да ладно, касс -то обычно 1-2-3, а в банки и несолько дней можно
Для того что бы зарабатывать, то надо, что бы сошлись звёзды в обменнике и банках. А как показывает практика, если вверх уходит курс в обменниках, то банки поднимают курс тоже, но с опозданием на сутки. Вот поэтому в 10.00 у кого валюта в обменник менять и до вечера проложить маршрут по тем банкам, которые его поменяют до утра. Кто не успел, то тот опоздал.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:40
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