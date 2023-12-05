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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:32

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:за один день 20 банков нереально. я 8 максимум делал. Где-то очередь и прочее.
Теперь надо ускоряться, т.к. окно для карусели дежурный открывает на пару дней и потом опять на 14 дней закрывает аттракцион. Теперь надо составлять строгий график по времени маршрута и просить пуйла в эти дни отменить полёты шахедов с 9.00 до 18.00, что бы банки не закрывались на сигнал тревоги.


да ладно, касс -то обычно 1-2-3, а в банки и несолько дней можно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:56

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  cohan написав:да ладно, касс -то обычно 1-2-3, а в банки и несолько дней можно
Для того что бы зарабатывать, то надо, что бы сошлись звёзды в обменнике и банках. А как показывает практика, если вверх уходит курс в обменниках, то банки поднимают курс тоже, но с опозданием на сутки. Вот поэтому в 10.00 у кого валюта в обменник менять и до вечера проложить маршрут по тем банкам, которые его поменяют до утра. Кто не успел, то тот опоздал.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 23:04

Карусель повинна приносити задоволення, а те, що тут пишете - це галери, де ви - раби грошей.
Гроші повинні давати свободу, а не навпаки.
Тяжко та багато працювати можна і більш традиційними способами. Тим паче, що карусель зараз - це курка без голови. Бігає по інерції поки що, хоча вже здохла.
Треба сказати "амінь" і нарешті повернутися в ліниві безготівкові часи, коли все вирішувалось в смартфоні.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 04:31

а какой банк сейчас самый не привередливый к "мотлоху"?
попалась одна "стиранная" купюра - в терминал примата не входит. машинку проходит.
но кассиры её - определяют как стиранную.
и не хотят брать.
в пумбе - захотели комиссию вроде 50%, причём машинку она у них прошла.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:20

  uaprofi написав:а какой банк сейчас самый не привередливый к "мотлоху"?
попалась одна "стиранная" купюра - в терминал примата не входит. машинку проходит.
но кассиры её - определяют как стиранную.
и не хотят брать.
в пумбе - захотели комиссию вроде 50%, причём машинку она у них прошла.

Якщо безкоштовно то треба декілька різних терміналів від Приват або в Прокредіт. Або на вокзалі за 36:чи базарі і забути про прибуток з тієї сотки у Південному
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:32

  uaprofi написав:а какой банк сейчас самый не привередливый к "мотлоху"?
попалась одна "стиранная" купюра - в терминал примата не входит. машинку проходит.
но кассиры её - определяют как стиранную.
и не хотят брать.

по моему опыту всегда можно найти обменник с нескольких попыток, где возьмут ее, полно обменок которые не смотрят дотошно купюры в злачных местах - вокзалы, рынки, метро, они все равно продадут ее следующему алкашу или дедушке
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:28

Банк Sens

А у всех в Сенсе обслуживание 50 грн/мес?
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:39

Re: Клуб 200К - Теребеньки

J1L4gq23S8ft5wD написав:А у всех в Сенсе обслуживание 50 грн/мес?
Безкоштовно, якщо виконується хоча б одна умова з трьох.
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