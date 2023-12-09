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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:29

mogicanin1986
Просто здайте в любий банк, будете чудити можете взагалі не здати.
liontiger
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:31

  Игорь Алексеевич написав:
  mogicanin1986 написав:Є 100 євро пожмакана, але чиста і не рвана. Якщо ії трохи вологим ватним диском промакнути а потім висушити в серветці в книжці, потім банк візьме? Плям під просвічуваням не буде від вологи? Чи може ще якісь є способи, щоб вирівняти цю купюру швидко в домашніх умовах і щоб банк взяв без коміса?
Оставьте, когда поедите в Европу там и сдадите.

А по суті питання є відповідь? Чи тільки перевірити на практиці?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:35

  liontiger написав:mogicanin1986
Просто здайте в любий банк, будете чудити можете взагалі не здати.

В банк не приймуть в пожмаканому вигляді без коміса, треба вирівняти купюру.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:37

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  mogicanin1986 написав:А по суті питання є відповідь? Чи тільки перевірити на практиці?
Зайдёте в ТЦ, магазин, кафе и что то купите. Если не фальшивая, то её как и у нас в Украине грн. примут без вопросов.
Игорь Алексеевич
 
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