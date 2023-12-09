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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 гру, 2023 19:29
mogicanin1986
Просто здайте в любий банк, будете чудити можете взагалі не здати.
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liontiger
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:31
Игорь Алексеевич написав: mogicanin1986 написав:
Є 100 євро пожмакана, але чиста і не рвана. Якщо ії трохи вологим ватним диском промакнути а потім висушити в серветці в книжці, потім банк візьме? Плям під просвічуваням не буде від вологи? Чи може ще якісь є способи, щоб вирівняти цю купюру швидко в домашніх умовах і щоб банк взяв без коміса?
Оставьте, когда поедите в Европу там и сдадите.
А по суті питання є відповідь? Чи тільки перевірити на практиці?
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mogicanin1986
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:35
liontiger написав:mogicanin1986
Просто здайте в любий банк, будете чудити можете взагалі не здати.
В банк не приймуть в пожмаканому вигляді без коміса, треба вирівняти купюру.
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mogicanin1986
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:37
mogicanin1986 написав:
А по суті питання є відповідь? Чи тільки перевірити на практиці?
Зайдёте в ТЦ, магазин, кафе и что то купите. Если не фальшивая, то её как и у нас в Украине грн. примут без вопросов в любом состоянии.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 09 гру, 2023 23:24
mogicanin1986 написав:
Є 100 євро пожмакана, але чиста і не рвана. Якщо ії трохи вологим ватним диском промакнути а потім висушити в серветці в книжці, потім банк візьме? Плям під просвічуваням не буде від вологи? Чи може ще якісь є способи, щоб вирівняти цю купюру швидко в домашніх умовах і щоб банк взяв без коміса?
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