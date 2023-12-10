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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 гру, 2023 19:29
mogicanin1986
Просто здайте в любий банк, будете чудити можете взагалі не здати.
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liontiger
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:31
Игорь Алексеевич написав: mogicanin1986 написав:
Є 100 євро пожмакана, але чиста і не рвана. Якщо ії трохи вологим ватним диском промакнути а потім висушити в серветці в книжці, потім банк візьме? Плям під просвічуваням не буде від вологи? Чи може ще якісь є способи, щоб вирівняти цю купюру швидко в домашніх умовах і щоб банк взяв без коміса?
Оставьте, когда поедите в Европу там и сдадите.
А по суті питання є відповідь? Чи тільки перевірити на практиці?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:35
liontiger написав:mogicanin1986
Просто здайте в любий банк, будете чудити можете взагалі не здати.
В банк не приймуть в пожмаканому вигляді без коміса, треба вирівняти купюру.
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mogicanin1986
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Додано: Суб 09 гру, 2023 19:37
mogicanin1986 написав:
А по суті питання є відповідь? Чи тільки перевірити на практиці?
Зайдёте в ТЦ, магазин, кафе и что то купите. Если не фальшивая, то её как и у нас в Украине грн. примут без вопросов в любом состоянии.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 23:24
mogicanin1986 написав:
Є 100 євро пожмакана, але чиста і не рвана. Якщо ії трохи вологим ватним диском промакнути а потім висушити в серветці в книжці, потім банк візьме? Плям під просвічуваням не буде від вологи? Чи може ще якісь є способи, щоб вирівняти цю купюру швидко в домашніх умовах і щоб банк взяв без коміса?
Пробуйте Приват тумбу.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 13:30
moveton написав: vitaliiangel написав:
я 20 раз предупреждал...
Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.
готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 14:57
vitaliiangel написав: moveton написав: vitaliiangel написав:
я 20 раз предупреждал...
Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.
готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.
«Синоптик не ошибается никогда с прогнозом. Со сроком выполнения - бывает»
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:31
vitaliiangel написав: moveton написав: vitaliiangel написав:
я 20 раз предупреждал...
Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.
готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.
И банки могут поднять курс для карусели под 37,65-37.75 и опять моржа будет между обменниками и банками 10 коп. Может будет и выше, но если отдавать будут 2006г., то доход 000грн., а то и минус если мотлох 96г..
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:37
Игорь Алексеевич написав:
И банки могут поднять курс для карусели под 37,65-37.75
тут гарантий никаких. Банки могут стать поставщиками наличной валюты для обменок, а могут конкурентами с +/- одинаковыми розничными и онлайн курсами. Выбор за ними. Я думаю они уже ощутили отток армии карусельщиков с которых имели 500-600 грн прибыли с каждого
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Додано: Нед 10 гру, 2023 15:59
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
И банки могут поднять курс для карусели под 37,65-37.75
тут гарантий никаких. Банки могут стать поставщиками наличной валюты для обменок, а могут конкурентами с +/- одинаковыми розничными и онлайн курсами. Выбор за ними. Я думаю они уже ощутили отток армии карусельщиков с которых имели 500-600 грн прибыли с каждого
Я помню раньше всегда был хороший курс в Кредит - Днепр. А теперь уже наверное 2-3 мес. у него курс выше, чем в обменниках и редко удаётся сыграть с ним в карусель. Там иногда есть время для захода в карусель 30 мин, и то если не будет тревоги. А кидать им через СЕП, то не так много банков готовы без комис. перекидывать, да и у меня др. работа с ними и поэтому слижу на суммами, что бы не влететь под фин.
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