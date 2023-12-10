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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:03
Обменники на выходных принимали синие 37,60, были предложения и по 37,65. Если крутить карусель, то курс должен быть не больше 37,10-37,15, хотя бы в 10-15 банках, что бы оправдать кеды. Но смотрю по таблице, то таких банков прибл всего 5 штук. Из них несколько могут отдать мотлохом или 2006г. А это тогда уходим в минус в лучшем случае + 1бакс
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