RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 18:03

Обменники на выходных принимали синие 37,60, были предложения и по 37,65. Если крутить карусель, то курс должен быть не больше 37,10-37,15, хотя бы в 10-15 банках, что бы оправдать кеды. Но смотрю по таблице, то таких банков прибл всего 5 штук. Из них несколько могут отдать мотлохом или 2006г. А это тогда уходим в минус в лучшем случае + 1бакс
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7515
З нами з: 13.09.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 19:50

-ᐱ--V---ᐱ---V----ᐱ-----V------------------------☨☨☨☨☨
Клиент_
 
Повідомлень: 351
З нами з: 25.02.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:05

Re: Клуб 200К - Теребеньки

карусели кормились за счет ограничений, их сняли и нет смысла идти в дорогой обменник если тоже самое можно обменять в кассе банка (разных взяточников которые не могут палиться в банке не считаем)
так что разница если и будет то копеек 10-20 на услугу "выбора купюр", который не может предложить банк
хавайте кеды :lol:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 765
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:10

  nekefer написав:карусели кормились за счет ограничений, их сняли и нет смысла идти в дорогой обменник если тоже самое можно обменять в кассе банка (разных взяточников которые не могут палиться в банке не считаем)
так что разница если и будет то копеек 10-20 на услугу "выбора купюр", который не может предложить банк
хавайте кеды :lol:

Ограничения остались - половина мб интервенции нбу. Расплата за это банкет пока ещё не наступила. Как только нбу перестанет лить такие объемы, мало того что курс прыгнет, так ещё саму валюту будет сложно найти в наличии. Имхо их цель сбалансировать спрос / предложение, и если сбалансировать не получится, ограничения вернут или придумают новые. Не может курс долго держаться на интервенциях. Это как исскуственная почка.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21105
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2337 раз.
Подякували: 3314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:18

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:Не может курс долго держаться на интервенциях. Это как исскуственная почка

насколько я понял политическая политика сейчас держать власть пока не повесят, так что будут держать интервенциями чтобы попозже, а потом хоть потоп
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 765
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:23

  nekefer написав:
  vitaliiangel написав:Не может курс долго держаться на интервенциях. Это как исскуственная почка

насколько я понял политическая политика сейчас держать власть пока не повесят, так что будут держать интервенциями чтобы попозже, а потом хоть потоп

я тоже так думаю, в их же интересах попридержать валюту на случай урезания помощи в 2024. Вероятность, что какие-то ограничения вернут (если самоболанса не произойдёт) не нулевая. Мы не в той ситуации, чтобы нбу оплачивал всем желающим банкет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 11 гру, 2023 00:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21105
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2337 раз.
Подякували: 3314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 00:25

nekefer во всех банках на кассе есть валюта?

В Привета курс хороший, но вечно ее нет.
Andrey2512
 
Повідомлень: 628
З нами з: 04.04.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 489490491492
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 986, 987, 988
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9870 2049966
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 гру, 2023 20:50
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3617)
10.12.2023 23:33
Ринок ОВДП (5497)
10.12.2023 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.