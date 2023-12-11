|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 гру, 2023 18:03
Обменники на выходных принимали синие 37,60, были предложения и по 37,65. Если крутить карусель, то курс должен быть не больше 37,10-37,15, хотя бы в 10-15 банках, что бы оправдать кеды. Но смотрю по таблице, то таких банков прибл всего 5 штук. Из них несколько могут отдать мотлохом или 2006г. А это тогда уходим в минус в лучшем случае + 1бакс
Додано: Пон 11 гру, 2023 00:05
Re: Клуб 200К - Теребеньки
карусели кормились за счет ограничений, их сняли и нет смысла идти в дорогой обменник если тоже самое можно обменять в кассе банка (разных взяточников которые не могут палиться в банке не считаем)
так что разница если и будет то копеек 10-20 на услугу "выбора купюр", который не может предложить банк
хавайте кеды
Додано: Пон 11 гру, 2023 00:10
Ограничения остались - половина мб интервенции нбу. Расплата за это банкет пока ещё не наступила. Как только нбу перестанет лить такие объемы, мало того что курс прыгнет, так ещё саму валюту будет сложно найти в наличии. Имхо их цель сбалансировать спрос / предложение, и если сбалансировать не получится, ограничения вернут или придумают новые. Не может курс долго держаться на интервенциях. Это как исскуственная почка.
Додано: Пон 11 гру, 2023 00:18
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Пон 11 гру, 2023 00:23
я тоже так думаю, в их же интересах попридержать валюту на случай урезания помощи в 2024. Вероятность, что какие-то ограничения вернут (если самоболанса не произойдёт) не нулевая. Мы не в той ситуации, чтобы нбу оплачивал всем желающим банкет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 11 гру, 2023 00:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 гру, 2023 00:25
nekefer во всех банках на кассе есть валюта?
В Привета курс хороший, но вечно ее нет.
Додано: Пон 11 гру, 2023 11:09
|