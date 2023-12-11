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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 490491492493
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:47

ЗЕ летит в Америку. Будет просить в парламенте денег. Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00. А если скажут - нет, то тогда полундра. Возможно банки начнут по окончанию дела в валюте морозится и отдавать у.е. частями. Уже опыт как у банков, так и у вкладчиков - есть и не один раз.
Валютные запасы начали уже уменьшаться.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:57

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ летит в Америку. Будет просить в парламенте денег. Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00. А если скажут - нет, то тогда полундра. Возможно банки начнут по окончанию дела в валюте морозится и отдавать у.е. частями. Уже опыт как у банков, так и у вкладчиков - есть и не один раз.
Валютные запасы начали уже уменьшаться.


МОНОПІСУАЛЬНО ваша думка на дії Президента України .
Треба бачити дві речі - 1 бакс коштує 37,50 грн, 1 кг гречки коштує 37,50 грн . Якщо через місяць 1 бакс буде коштувати 37 грн , а гречка 45 грн , то ані курс , ані гривневий депозит не забезпечує стабільність , тому треба робити покупки виважено , так само і купівля необхідного . Купляти бакс на депозит аж на 3 місяці , тоді коли Президент України летить просити гроші ( на Вашу думку ) , тоді тема депозита втрачає суть до моменту отримання грошей та гарантій .
З наболілого , всі хто в 2022 переїхав з моїх знайомих і почав бізнес з нуля , вклали останні кошти і через рік амбітні плани на вихід у ПЛЮС відтермінували із зрозумілих причин , нажаль
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:05

  Игорь Алексеевич написав:Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00.
на момент видение такое, нбу льет валюту чтобы вытрусить матрасы. Пэрэсичный видит что "доллар падает" а по гривне дают 17-19%. Решение напрашивается само. Имхую в 2024 какие-то валютные ограничения вернут. Возможно это будет лимит выдачи 500 долларов в сутки, или что-то похожее. Что решит лимит?
1. в банки вернутся карусельщики. Карусельщик покупкой на 50тыс фиксирует курс. "Человек с улицы" рискует завтра купить дороже, если сегодня валюты в кассе не будет.
2. курс ЧР вырастет, что даст возможности зарабатывать обменкам, для которых лимита 500 долларов в одни руки не будет
3. банки перестанут конкурировать курсами в рознице и сконцентрируются на опте. Это же можно решить без ограничений, но жадность и желание "заработать везде" им мешает.
4. лить резервы бесконечно - неразумно. На рынке достаточно валюты, спрос на межбанке в большой мере из-за нерыночного курсообразования. Как не крути, эок за пределами хотелок нбу и надо принимать какое-то решение. Или пойти по стопам чивокуни, слившего резервы.

и еще вчера я сказал
  vitaliiangel написав:Ограничения остались - половина мб интервенции нбу.

и вот доказательство
Зображення
зачем банку Львов покупать доллар па 37,33 когда на мб он 36,87?

всё идёт к тому, как и было во 2й половине ноября. Дефицит валюты будет толкать наличный курс вверх, а мб жить своей жизнью. Спрос на валюту выше, чем объемы интервенций. Вот такие ограничения.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:55

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00


зачем банку Львов покупать доллар па 37,33 когда на мб он 36,87?
.
это при условии, что подобный кейс(типа банка Львов) - "высокий курс покупки кассой" - в реальности не тотальный отказ принять бакс у человека с улицы под предлогом "гривни нет".
Может, это банально лишь тупо завышенный курс "для своих" перехода жирными суммами из безнала бакса в гривню, например , для гривневого ОВДП - пока не понизили %ставки :?
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Пон 11 гру, 2023 11:49
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