Додано: Пон 11 гру, 2023 12:05

Игорь Алексеевич написав: Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00. Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00.

vitaliiangel написав: Ограничения остались - половина мб интервенции нбу. Ограничения остались - половина мб интервенции нбу.

на момент видение такое, нбу льет валюту чтобы вытрусить матрасы. Пэрэсичный видит что "доллар падает" а по гривне дают 17-19%. Решение напрашивается само. Имхую в 2024 какие-то валютные ограничения вернут. Возможно это будет лимит выдачи 500 долларов в сутки, или что-то похожее. Что решит лимит?1. в банки вернутся карусельщики. Карусельщик покупкой на 50тыс фиксирует курс. "Человек с улицы" рискует завтра купить дороже, если сегодня валюты в кассе не будет.2. курс ЧР вырастет, что даст возможности зарабатывать обменкам, для которых лимита 500 долларов в одни руки не будет3. банки перестанут конкурировать курсами в рознице и сконцентрируются на опте. Это же можно решить без ограничений, но жадность и желание "заработать везде" им мешает.4. лить резервы бесконечно - неразумно. На рынке достаточно валюты, спрос на межбанке в большой мере из-за нерыночного курсообразования. Как не крути, эок за пределами хотелок нбу и надо принимать какое-то решение. Или пойти по стопам чивокуни, слившего резервы.и еще вчера я сказали вот доказательствозачем банку Львов покупать доллар па 37,33 когда на мб он 36,87?всё идёт к тому, как и было во 2й половине ноября. Дефицит валюты будет толкать наличный курс вверх, а мб жить своей жизнью. Спрос на валюту выше, чем объемы интервенций. Вот такие ограничения.