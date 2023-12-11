RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:47

ЗЕ летит в Америку. Будет просить в парламенте денег. Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00. А если скажут - нет, то тогда полундра. Возможно банки начнут по окончанию дела в валюте морозится и отдавать у.е. частями. Уже опыт как у банков, так и у вкладчиков - есть и не один раз.
Валютные запасы начали уже уменьшаться.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7519
З нами з: 13.09.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:51

  Snower написав:Якось дивно банки поспішають змінити курс конвертації з поганого на ще гірший.
Звикайте, дешевого долара вже не буде))
asti
 
Повідомлень: 3522
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:57

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ летит в Америку. Будет просить в парламенте денег. Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00. А если скажут - нет, то тогда полундра. Возможно банки начнут по окончанию дела в валюте морозится и отдавать у.е. частями. Уже опыт как у банков, так и у вкладчиков - есть и не один раз.
Валютные запасы начали уже уменьшаться.


МОНОПІСУАЛЬНО ваша думка на дії Президента України .
Треба бачити дві речі - 1 бакс коштує 37,50 грн, 1 кг гречки коштує 37,50 грн . Якщо через місяць 1 бакс буде коштувати 37 грн , а гречка 45 грн , то ані курс , ані гривневий депозит не забезпечує стабільність , тому треба робити покупки виважено , так само і купівля необхідного . Купляти бакс на депозит аж на 3 місяці , тоді коли Президент України летить просити гроші ( на Вашу думку ) , тоді тема депозита втрачає суть до моменту отримання грошей та гарантій .
З наболілого , всі хто в 2022 переїхав з моїх знайомих і почав бізнес з нуля , вклали останні кошти і через рік амбітні плани на вихід у ПЛЮС відтермінували із зрозумілих причин , нажаль
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15093
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:04

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  asti написав:дешевого долара вже не буде))

потрібна не кількість дешевого , а його наявність і збереження обсягів .
на прикладі , ТАКСІ працює , коли кількість бажаючих поїхати і відвезти відбалансовано . . Питання - кому це вигідно , якщо клієнти ходять пішки а водіїв забагато . Тариф буде дешевше , чи кількість бажаючих таксувати зменшиться ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15093
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:05

  Игорь Алексеевич написав:Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00.
на момент видение такое, нбу льет валюту чтобы вытрусить матрасы. Пэрэсичный видит что "доллар падает" а по гривне дают 17-19%. Решение напрашивается само. Имхую в 2024 какие-то валютные ограничения вернут. Возможно это будет лимит выдачи 500 долларов в сутки, или что-то похожее. Что решит лимит?
1. в банки вернутся карусельщики. Карусельщик покупкой на 50тыс фиксирует курс. "Человек с улицы" рискует завтра купить дороже, если сегодня валюты в кассе не будет.
2. курс ЧР вырастет, что даст возможности зарабатывать обменкам, для которых лимита 500 долларов в одни руки не будет
3. банки перестанут конкурировать курсами в рознице и сконцентрируются на опте. Это же можно решить без ограничений, но жадность и желание "заработать везде" им мешает.
4. лить резервы бесконечно - неразумно. На рынке достаточно валюты, спрос на межбанке в большой мере из-за нерыночного курсообразования. Как не крути, эок за пределами хотелок нбу и надо принимать какое-то решение. Или пойти по стопам чивокуни, слившего резервы.

и еще вчера я сказал
  vitaliiangel написав:Ограничения остались - половина мб интервенции нбу.

и вот доказательство
Зображення
зачем банку Львов покупать доллар па 37,33 когда на мб он 36,87?

всё идёт к тому, как и было во 2й половине ноября. Дефицит валюты будет толкать наличный курс вверх, а мб жить своей жизнью. Спрос на валюту выше, чем объемы интервенций. Вот такие ограничения.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21117
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:55

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00


зачем банку Львов покупать доллар па 37,33 когда на мб он 36,87?
.
это при условии, что подобный кейс(типа банка Львов) - "высокий курс покупки кассой" - в реальности не тотальный отказ принять бакс у человека с улицы под предлогом "гривни нет".
Может, это банально лишь тупо завышенный курс "для своих" перехода жирными суммами из безнала бакса в гривню, например , для гривневого ОВДП - пока не понизили %ставки :?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:08

flysoulfly Зображенняпумб тоже завышенный? кстати пумб оказывает услугу банкам обмена безналичного доллара на наличный. Уж казалось бы зачем пумбу покупать доллар дорого, когда на мб и безнал у банков дёшево? Ограничения как были так и остались, просто бутылочное горло переместилось в другое место - в физическое наличие валюты, которое невозможно обеспечить по курсу мб.

некоторые обменки уже берут па 37,60 а банк львов поднял до 37,35
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21117
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:45

белый дороже 37,4 сдать не реально - ну и на# такой блекджек_с_финмоном за 100-150грн.
Нєє :) , ну вижу, есть примелькавшиеся пацаны - мотаются и сейчас...
фактически количественно они и есть основные бенефициары карусельной лихорадки.

...а куда им деваться: двое-трое скинулись на общую 50К и в итоге имеют на ровном месте аж на проезд домой и сигареты
flysoulfly
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:05

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Я тут відстаі від життя))
А що вже "клуб 50" - скасовано?
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... alyuti.htm
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5593
З нами з: 18.03.21
Подякував: 214 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:09

  Успіх написав:Я тут відстаі від життя))
А що вже "клуб 50" - скасовано?
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... alyuti.htm

да. на очереди клуб 200
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21117
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3315 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 493494495496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jjjj75 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 986, 987, 988
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9874 2051169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 гру, 2023 11:49
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5501)
11.12.2023 13:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.