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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 гру, 2023 15:09
В Акорді спочатку були найкращі курси і синій долар, потім мотлох а тепер курс 37.33.
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Zochan
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Додано: Пон 11 гру, 2023 15:11
Закинул немного котлет на 200к депо, пусть лежат ) кушать не просят. Думаю, что доллары через 3 месяца отдадут 😂
Хватить тут народ стращать, что депикам и гривне торба
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Andrey2512
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Додано: Пон 11 гру, 2023 15:57
Andrey2512 написав:
Хватить тут народ стращать, что депикам и гривне торба
Шо, нарушить традицию, которая началась больше года назад сразу, когда старый клуб 50к открылся?
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moveton
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Додано: Пон 11 гру, 2023 16:00
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ летит в Америку. Будет просить в парламенте денег. Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00. А если скажут - нет, то тогда полундра. Возможно банки начнут по окончанию дела в валюте морозится и отдавать у.е. частями. Уже опыт как у банков, так и у вкладчиков - есть и не один раз.
Валютные запасы начали уже уменьшаться.
не дадут
на повесточке не деньги
может ааансик небольшой
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cohan
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Пон 11 гру, 2023 11:49
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