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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 495496497498>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:09

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В Акорді спочатку були найкращі курси і синій долар, потім мотлох а тепер курс 37.33.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:11

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Закинул немного котлет на 200к депо, пусть лежат ) кушать не просят. Думаю, что доллары через 3 месяца отдадут 😂

Хватить тут народ стращать, что депикам и гривне торба
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:57

  Andrey2512 написав:Хватить тут народ стращать, что депикам и гривне торба

Шо, нарушить традицию, которая началась больше года назад сразу, когда старый клуб 50к открылся? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:00

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ летит в Америку. Будет просить в парламенте денег. Если дадут, то тогда курс даже опустится к отметке 37.00. А если скажут - нет, то тогда полундра. Возможно банки начнут по окончанию дела в валюте морозится и отдавать у.е. частями. Уже опыт как у банков, так и у вкладчиков - есть и не один раз.
Валютные запасы начали уже уменьшаться.


не дадут
на повесточке не деньги
может ааансик небольшой
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:33

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:49

за время санитарно-выпиляльного часа курсы банков на прийом не улучшились :twisted:

они форум не читают :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:54

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Я тут відстаі від життя))
А що вже "клуб 50" - скасовано?
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... alyuti.htm

да. на очереди клуб 200

Ого, зразу видно, що навіть банки готуються до моєї демобілізації :D :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:54

  Andrey2512 написав:Закинул немного котлет на 200к депо, пусть лежат ) кушать не просят. Думаю, что доллары через 3 месяца отдадут

Хватить тут народ стращать, что депикам и гривне торба
тю...
наоборот , :mrgreen: есть версия, что отдадут баксами, т.к. курс их уличной продажи через 3 месяца будет ниже, чем сейчас на конверт. Именно потому 200к_конверт и бесперспективняк 8) сейчас.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:16

  flysoulfly написав:
  Andrey2512 написав:Закинул немного котлет на 200к депо, пусть лежат ) кушать не просят. Думаю, что доллары через 3 месяца отдадут

Хватить тут народ стращать, что депикам и гривне торба
тю...
наоборот , :mrgreen: есть версия, что отдадут баксами, т.к. курс их уличной продажи через 3 месяца будет ниже, чем сейчас на конверт. Именно потому 200к_конверт и бесперспективняк 8) сейчас.

Купляємо навпіл
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:27

половину в Аккорд на новые гроши
половину в Кристалл на конверт
emeta
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