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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:36

  vitaliiangel написав:Зображення

Теж приходило сповіщення від бота.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:32

Сегодня ситуация такая, как я вчера и писал. Обменники повышают курс и банки через 1-2 часа тоже меняют курс. Получается зазор многие оставляют меньше 50 коп. А если банки отдадут зелёный 2006г., то зазор практически нулевой. Я уже не говорю про 96г. там уход в минус.
Пару месяцев назад можно было сыграть по евро. Сейчас банки строго держат курс практически такой как и в обменниках.
Игорь Алексеевич
 
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