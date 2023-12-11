Теж приходило сповіщення від бота.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 гру, 2023 20:32
Сегодня ситуация такая, как я вчера и писал. Обменники повышают курс и банки через 1-2 часа тоже меняют курс. Получается зазор многие оставляют меньше 50 коп. А если банки отдадут зелёный 2006г., то зазор практически нулевой. Я уже не говорю про 96г. там уход в минус.
Пару месяцев назад можно было сыграть по евро. Сейчас банки строго держат курс практически такой как и в обменниках.
Додано: Пон 11 гру, 2023 22:01
Наступні дописи ІО:
"Банки дослухались до моєї експертної думки і роблять так як Я писав"
Через тиждень:"Пишний особисто слідкує за моїми дописами в Теребоньках і керується в своїх діях МОЄЮ геніальною аналітикою, бо ніхто не може побачити очевидні речі, як бачу їх Я".
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