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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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sens
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Додано: Пон 11 гру, 2023 20:32
Сегодня ситуация такая, как я вчера и писал. Обменники повышают курс и банки через 1-2 часа тоже меняют курс. Получается зазор многие оставляют меньше 50 коп. А если банки отдадут зелёный 2006г., то зазор практически нулевой. Я уже не говорю про 96г. там уход в минус.
Пару месяцев назад можно было сыграть по евро. Сейчас банки строго держат курс практически такой как и в обменниках.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:01
Наступні дописи ІО:
"Банки дослухались до моєї експертної думки і роблять так як Я писав"
Через тиждень:"Пишний особисто слідкує за моїми дописами в Теребоньках і керується в своїх діях МОЄЮ геніальною аналітикою, бо ніхто не може побачити очевидні речі, як бачу їх Я".
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Клиент_
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:29
Клиент_ написав:
Наступні дописи ІО:
"Банки дослухались до моєї експертної думки і роблять так як Я писав"
Через тиждень:"Пишний особисто слідкує за моїми дописами в Теребоньках і керується в своїх діях МОЄЮ геніальною аналітикою, бо ніхто не може побачити очевидні речі, як бачу їх Я".
ІО це штучний інтелект?
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sens
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:30
sens написав:ІО це штучний інтелект?
Игорь Алексеевич
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Zochan
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:33
sens написав: Клиент_ написав:
Наступні дописи ІО:
"Банки дослухались до моєї експертної думки і роблять так як Я писав"
Через тиждень:"Пишний особисто слідкує за моїми дописами в Теребоньках і керується в своїх діях МОЄЮ геніальною аналітикою, бо ніхто не може побачити очевидні речі, як бачу їх Я".
ІО це штучний інтелект?
Цікава думка. Цілком можливо.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:39
Zochan написав:
sens написав:ІО це штучний інтелект?
Игорь Алексеевич
Докажите всем, что Вы не искусствегный интеллект.
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Investor_K
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:53
В прошлом году было шикарно: чтобы себе обменники не рисовали, был народный доллар под депозит…
А сейчас обменники крутят курсом и от них не отстают банки… Так вообще не интересно. 😑
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Andrey2512
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Додано: Пон 11 гру, 2023 23:34
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня ситуация такая, как я вчера и писал. Обменники повышают курс и банки через 1-2 часа тоже меняют курс. Получается зазор многие оставляют меньше 50 коп. А если банки отдадут зелёный 2006г., то зазор практически нулевой. Я уже не говорю про 96г. там уход в минус.
Пару месяцев назад можно было сыграть по евро. Сейчас банки строго держат курс практически такой как и в обменниках.
ого
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bems654556
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