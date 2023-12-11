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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:36

  vitaliiangel написав:Зображення

Теж приходило сповіщення від бота.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:32

Сегодня ситуация такая, как я вчера и писал. Обменники повышают курс и банки через 1-2 часа тоже меняют курс. Получается зазор многие оставляют меньше 50 коп. А если банки отдадут зелёный 2006г., то зазор практически нулевой. Я уже не говорю про 96г. там уход в минус.
Пару месяцев назад можно было сыграть по евро. Сейчас банки строго держат курс практически такой как и в обменниках.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:01

Наступні дописи ІО:
"Банки дослухались до моєї експертної думки і роблять так як Я писав"
Через тиждень:"Пишний особисто слідкує за моїми дописами в Теребоньках і керується в своїх діях МОЄЮ геніальною аналітикою, бо ніхто не може побачити очевидні речі, як бачу їх Я".
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:29

  Клиент_ написав:Наступні дописи ІО:
"Банки дослухались до моєї експертної думки і роблять так як Я писав"
Через тиждень:"Пишний особисто слідкує за моїми дописами в Теребоньках і керується в своїх діях МОЄЮ геніальною аналітикою, бо ніхто не може побачити очевидні речі, як бачу їх Я".

ІО це штучний інтелект?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:30

Re: Клуб 200К - Теребеньки

sens написав:ІО це штучний інтелект?

Игорь Алексеевич
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:33

  sens написав:
  Клиент_ написав:Наступні дописи ІО:
"Банки дослухались до моєї експертної думки і роблять так як Я писав"
Через тиждень:"Пишний особисто слідкує за моїми дописами в Теребоньках і керується в своїх діях МОЄЮ геніальною аналітикою, бо ніхто не може побачити очевидні речі, як бачу їх Я".

ІО це штучний інтелект?

Цікава думка. Цілком можливо.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:39

  Zochan написав:
sens написав:ІО це штучний інтелект?

Игорь Алексеевич

Докажите всем, что Вы не искусствегный интеллект.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:53

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В прошлом году было шикарно: чтобы себе обменники не рисовали, был народный доллар под депозит…

А сейчас обменники крутят курсом и от них не отстают банки… Так вообще не интересно. 😑
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:34

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня ситуация такая, как я вчера и писал. Обменники повышают курс и банки через 1-2 часа тоже меняют курс. Получается зазор многие оставляют меньше 50 коп. А если банки отдадут зелёный 2006г., то зазор практически нулевой. Я уже не говорю про 96г. там уход в минус.
Пару месяцев назад можно было сыграть по евро. Сейчас банки строго держат курс практически такой как и в обменниках.


ого
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