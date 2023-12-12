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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 09:33
Игорь Алексеевич, предложенная вами стратегия, а именно "ежедневно смотреть курсы в обменниках и онлайн курсы банков" изумительна. Редко встретишь на форуме настолько дельный совет.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Вів 12 гру, 2023 10:17
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: Zochan"[quote="sens написав:
ІО це штучний інтелект?
Игорь Алексеевич
Докажите всем, что Вы не искусствегный интеллект. А что там доказывать. смотрите ежедневно курс в обменниках и курс для карусели в банках. Приём сегодня у нас был синий в обменниках по 37,65, в банках для карусели средний курс 37,35 Зазор только для шнурков для кед. А кеды купите позже.
Точно не интеллект
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Investor_K
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Додано: Вів 12 гру, 2023 10:22
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Игорь Алексеевич
, предложенная вами стратегия, а именно "ежедневно смотреть курсы в обменниках и онлайн курсы банков" изумительна. Редко встретишь на форуме настолько дельный совет.
Я не знаю, как люди играют в карусель имея всего на руках 1300 баксов? Сейчас игра началась на опережение, если получить хотя бы 15-20 баксов с банка. Вариант только один вечером оптом меняем в обменнике, а утром до 10.30 надо вложиться хотя бы в 7-10 банков у которых ещё курс не поменяли и остался зазор 50-60 коп.
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