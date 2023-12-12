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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 496497498499
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 09:33

Игорь Алексеевич, предложенная вами стратегия, а именно "ежедневно смотреть курсы в обменниках и онлайн курсы банков" изумительна. Редко встретишь на форуме настолько дельный совет.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:17

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Zochan"[quote="sens написав:ІО це штучний інтелект?

Игорь Алексеевич

Докажите всем, что Вы не искусствегный интеллект. А что там доказывать. смотрите ежедневно курс в обменниках и курс для карусели в банках. Приём сегодня у нас был синий в обменниках по 37,65, в банках для карусели средний курс 37,35 Зазор только для шнурков для кед. А кеды купите позже.

Точно не интеллект
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:22

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Игорь Алексеевич, предложенная вами стратегия, а именно "ежедневно смотреть курсы в обменниках и онлайн курсы банков" изумительна. Редко встретишь на форуме настолько дельный совет.
Я не знаю, как люди играют в карусель имея всего на руках 1300 баксов? Сейчас игра началась на опережение, если получить хотя бы 15-20 баксов с банка. Вариант только один вечером оптом меняем в обменнике, а утром до 10.30 надо вложиться хотя бы в 7-10 банков у которых ещё курс не поменяли и остался зазор 50-60 коп.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 496497498499
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