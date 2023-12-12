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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 497498499500>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 09:33

Игорь Алексеевич, предложенная вами стратегия, а именно "ежедневно смотреть курсы в обменниках и онлайн курсы банков" изумительна. Редко встретишь на форуме настолько дельный совет.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:17

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Zochan"[quote="sens написав:ІО це штучний інтелект?

Игорь Алексеевич

Докажите всем, что Вы не искусствегный интеллект. А что там доказывать. смотрите ежедневно курс в обменниках и курс для карусели в банках. Приём сегодня у нас был синий в обменниках по 37,65, в банках для карусели средний курс 37,35 Зазор только для шнурков для кед. А кеды купите позже.

Точно не интеллект
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:22

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Игорь Алексеевич, предложенная вами стратегия, а именно "ежедневно смотреть курсы в обменниках и онлайн курсы банков" изумительна. Редко встретишь на форуме настолько дельный совет.
Я не знаю, как люди играют в карусель имея всего на руках 1300 баксов? Сейчас игра началась на опережение, если получить хотя бы 15-20 баксов с банка. Вариант только один вечером оптом меняем в обменнике, а утром до 10.30 надо вложиться хотя бы в 7-10 банков у которых ещё курс не поменяли и остался зазор 50-60 коп. Тогда игра более менее получается выгодной получив за мин. время 150 баксов
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:34

Игорь Алексеевич умные люди ждут окно возможностей, дураки стирают кеды. Когда дураки их сотрут, окно возможностей откроется. Выше я объяснил почему. Банки имели с каждого карусельщика 600 грн, чтобы их вернуть надо розницу поднять условно до 38, а в онлайне дать карусельщику оптовую скидку 40-50коп. Продавать в розницу и онлайн по одинаковому курсу для банка означает лишить себя опта. Чтобы они это поняли необходимо время. Сколько не знаю. До того момента гоняться за 2мя банками с хорошим курсом - мартышкин труд. Я ради 2х банков из дома не выйду. Минимум 5-6 обменов в день. Если уже тратить время, надо понимать ради чего.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:35

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Точно не интеллект
Расскажите как вы играете в карусель. Вы ведь постоянно пишите, что не хватает денег жить на одну з. плату и не представляете дальнейшей жизни без карусели.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:41

  vitaliiangel написав:Игорь Алексеевич умные люди ждут окно возможностей, дураки стирают кеды. Когда дураки их сотрут, окно возможностей откроется. Выше я объяснил почему. Банки имели с каждого карусельщика 600 грн, чтобы их вернуть надо розницу поднять условно до 38, а в онлайне дать карусельщику оптовую скидку 40-50коп. Продавать в розницу и онлайн по одинаковому курсу для банка означает лишить себя опта. Чтобы они это поняли необходимо время. Сколько не знаю. До того момента гоняться за 2мя банками с хорошим курсом - мартышкин труд.
Банки пока не прислушиваются к вашим советам. Упорно идут в ногу с обменниками уже второй месяц. Поэтому ждать пока все они выдохнутся у меня есть сомнения. Остаётся только следить за курсами. Для меня карусель не заработок, а просто игра от безделья.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:52

  Игорь Алексеевич написав:Банки пока не прислушиваются к вашим советам
это не мои советы, на разнице цены опта и розницы держится большинство рынков. Тот кто считает, что опт ему не нужен - теряет оптовых покупателей. У банков дилемма - кинуться в демпинг или держать розницу на том уровне, который позволит заработать карусельщику 30-50коп.
  Игорь Алексеевич написав:Для меня карусель не заработок, а просто игра от безделья.
здесь ни для кого карусель не заработок. в каждой игре должен какой то смысл. Например выиграть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:13

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Сьогодні Київстар близько 7:00 перестав працювати, в кого фінансовий, про карусель можна забути.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:23

Zochan видає - Сеть занята. Тобто все працює, просто стоїть блок.
Це не техніка - втручання внутрішнє.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Goodman написав:видає - Сеть занята. Тобто все працює, просто стоїть блок.
Це не техніка - втручання внутрішнє.


Можливо втручання московії.
Zochan
 
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