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Додано: Вів 12 гру, 2023 09:33
Игорь Алексеевич, предложенная вами стратегия, а именно "ежедневно смотреть курсы в обменниках и онлайн курсы банков" изумительна. Редко встретишь на форуме настолько дельный совет.
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:17
Точно не интеллект
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:22
Я не знаю, как люди играют в карусель имея всего на руках 1300 баксов? Сейчас игра началась на опережение, если получить хотя бы 15-20 баксов с банка. Вариант только один вечером оптом меняем в обменнике, а утром до 10.30 надо вложиться хотя бы в 7-10 банков у которых ещё курс не поменяли и остался зазор 50-60 коп. Тогда игра более менее получается выгодной получив за мин. время 150 баксов
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:34
Игорь Алексеевич умные люди ждут окно возможностей, дураки стирают кеды. Когда дураки их сотрут, окно возможностей откроется. Выше я объяснил почему. Банки имели с каждого карусельщика 600 грн, чтобы их вернуть надо розницу поднять условно до 38, а в онлайне дать карусельщику оптовую скидку 40-50коп. Продавать в розницу и онлайн по одинаковому курсу для банка означает лишить себя опта. Чтобы они это поняли необходимо время. Сколько не знаю. До того момента гоняться за 2мя банками с хорошим курсом - мартышкин труд. Я ради 2х банков из дома не выйду. Минимум 5-6 обменов в день. Если уже тратить время, надо понимать ради чего.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:35
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:41
Банки пока не прислушиваются к вашим советам. Упорно идут в ногу с обменниками уже второй месяц. Поэтому ждать пока все они выдохнутся у меня есть сомнения. Остаётся только следить за курсами. Для меня карусель не заработок, а просто игра от безделья.
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:52
это не мои советы, на разнице цены опта и розницы держится большинство рынков. Тот кто считает, что опт ему не нужен - теряет оптовых покупателей. У банков дилемма - кинуться в демпинг или держать розницу на том уровне, который позволит заработать карусельщику 30-50коп.
здесь ни для кого карусель не заработок. в каждой игре должен какой то смысл. Например выиграть.
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:13
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Сьогодні Київстар близько 7:00 перестав працювати, в кого фінансовий, про карусель можна забути.
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:23
Zochan видає - Сеть занята. Тобто все працює, просто стоїть блок.
Це не техніка - втручання внутрішнє.
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:28
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Можливо втручання московії.
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