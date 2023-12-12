Zochan наупаки - шукають і відсівають сімки, що ставлять у шлюхеди.
руськой смекалке срок жизни один раз + запроданці не коррегуватимуть з місця.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 11:31
Zochan наупаки - шукають і відсівають сімки, що ставлять у шлюхеди.
руськой смекалке срок жизни один раз + запроданці не коррегуватимуть з місця.
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:36
Кривих рук. Або провтикали підписки у якого-небудь умовного Оракла.
Ядро завалили.
Лежить домашній інтернет, сімки з хрестиками ніби бази вимкнені.
На Фейсбуці стандартне: фахівці займаються...
Домашній інтернет ремонтували якось біля тижня. А зараз навіть не уявляю як мережу підніматимуть.
Найгірше, що це вже впливає і на інших операторів.
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:43
Так в Києві.
В ФБ КС зі всієї України таке пишуть.
Дія, Укргаз також прислали повідомлення про масштабний збій.
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:45
Re: Клуб 200К - Теребеньки
По всій Україні. Дуже дивно, як у Вас працює.
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