Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:31
Zochan наупаки - шукають і відсівають сімки, що ставлять у шлюхеди. руськой смекалке срок жизни один раз + запроданці не коррегуватимуть з місця.
Goodman
Повідомлень: 6246
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:36
Zochan написав: Goodman написав:видає - Сеть занята. Тобто все працює, просто стоїть блок. Це не техніка - втручання внутрішнє.
Можливо втручання московії.
Кривих рук. Або провтикали підписки у якого-небудь умовного Оракла.
Ядро завалили.
Лежить домашній інтернет, сімки з хрестиками ніби бази вимкнені.
На Фейсбуці стандартне: фахівці займаються...
Домашній інтернет ремонтували якось біля тижня. А зараз навіть не уявляю як мережу підніматимуть.
Найгірше, що це вже впливає і на інших операторів.
Клиент_
Повідомлень: 355
З нами з: 25.02.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 70 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:42
Клиент_
это в Киеве? У меня всё работает
vitaliiangel
Повідомлень: 21128
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3315 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:43
Так в Києві.
В ФБ КС зі всієї України таке пишуть. Дія, Укргаз також прислали повідомлення про масштабний збій.
Клиент_
Повідомлень: 355
З нами з: 25.02.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 70 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:45
vitaliiangel написав:это в Киеве? У меня всё работает
По всій Україні. Дуже дивно, як у Вас працює.
Zochan
Повідомлень: 892
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 гру, 2023 12:38
шо там по курсу, летим?
nekefer
Повідомлень: 767
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 102 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 гру, 2023 12:45
nekefer написав:
шо там по курсу, летим?
moveton написав:
Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.
валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50
vitaliiangel написав:
рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.
vitaliiangel
Повідомлень: 21128
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3315 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 12 гру, 2023 12:55
nekefer написав:шо там по курсу, летим?
Поки не летить, але впевнено "топає".
Zochan
Повідомлень: 892
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 гру, 2023 12:58
vitaliiangel написав: nekefer написав:
шо там по курсу, летим?
moveton написав:
Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.
валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50
vitaliiangel написав:
рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.
Наразі карусель крутити не дають банки, постійно піднімаючи курс
ukr0014959
Повідомлень: 316
З нами з: 05.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:14
ukr0014959 написав: vitaliiangel написав: nekefer написав:
шо там по курсу, летим?
moveton написав:
Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.
валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50
vitaliiangel написав:
рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.
Наразі карусель крутити не дають банки, постійно піднімаючи курс
поднимают за межбанком, не от хорошей жизни
cohan
Повідомлень: 6426
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
9882
2054170
Вів 12 гру, 2023 12:26 asti