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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 498499500501>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:31

Zochan наупаки - шукають і відсівають сімки, що ставлять у шлюхеди.
руськой смекалке срок жизни один раз + запроданці не коррегуватимуть з місця.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:36

  Zochan написав:
Goodman написав:видає - Сеть занята. Тобто все працює, просто стоїть блок.
Це не техніка - втручання внутрішнє.


Можливо втручання московії.

Кривих рук. Або провтикали підписки у якого-небудь умовного Оракла.
Ядро завалили.
Лежить домашній інтернет, сімки з хрестиками ніби бази вимкнені.
На Фейсбуці стандартне: фахівці займаються...
Домашній інтернет ремонтували якось біля тижня. А зараз навіть не уявляю як мережу підніматимуть.
Найгірше, що це вже впливає і на інших операторів.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:42

Клиент_ это в Киеве? У меня всё работает
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:43

Так в Києві.
В ФБ КС зі всієї України таке пишуть.
Дія, Укргаз також прислали повідомлення про масштабний збій.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:45

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel написав:это в Киеве? У меня всё работает

По всій Україні. Дуже дивно, як у Вас працює.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

шо там по курсу, летим?
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:45

  nekefer написав:шо там по курсу, летим?

  moveton написав:Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.

валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50

  vitaliiangel написав:рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:55

Re: Клуб 200К - Теребеньки

nekefer написав:шо там по курсу, летим?
Поки не летить, але впевнено "топає".
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:58

  vitaliiangel написав:
  nekefer написав:шо там по курсу, летим?

  moveton написав:Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.

валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50

  vitaliiangel написав:рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.


Наразі карусель крутити не дають банки, постійно піднімаючи курс
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:14

  ukr0014959 написав:
  vitaliiangel написав:
  nekefer написав:шо там по курсу, летим?

  moveton написав:Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.

валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50

  vitaliiangel написав:рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.


Наразі карусель крутити не дають банки, постійно піднімаючи курс


поднимают за межбанком, не от хорошей жизни
cohan
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