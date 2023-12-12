здесь ни для кого карусель не заработок.
Вообще-то у меня крупный бизнес, а такси это просто хобби.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 13:14
vitaliiangel ,
Вообще-то у меня крупный бизнес, а такси это просто хобби.
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:21
Вдень на роботу підвозить на Уклон,з роботи додому теж бере по Уклону, вночі працює на складі,по вихідних убер та болт,та постійно онлайн, особливо вночі коли відкривається біржа
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:22
в последние дни месяца много кто снизит курсы, чтобы удовлетворить самых жадных карусельщиков
фактор роста мб надо отнимать из кармана карусельщика, но тем не менее, курс задаёт не он, а ЧР. Хвост попробовал вилять собакой, хватило ненадолго. Сейчас инициатива возвращается к чр.
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