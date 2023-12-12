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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:14

vitaliiangel ,

здесь ни для кого карусель не заработок.

Вообще-то у меня крупный бизнес, а такси это просто хобби.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Точно не интеллект
Расскажите как вы играете в карусель. Вы ведь постоянно пишите, что не хватает денег жить на одну з. плату и не представляете дальнейшей жизни без карусели.

Вдень на роботу підвозить на Уклон,з роботи додому теж бере по Уклону, вночі працює на складі,по вихідних убер та болт,та постійно онлайн, особливо вночі коли відкривається біржа
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:22

  ukr0014959 написав:Наразі карусель крутити не дають банки, постійно піднімаючи курс
в последние дни месяца много кто снизит курсы, чтобы удовлетворить самых жадных карусельщиков
  cohan написав:поднимают за межбанком, не от хорошей жизни
фактор роста мб надо отнимать из кармана карусельщика, но тем не менее, курс задаёт не он, а ЧР. Хвост попробовал вилять собакой, хватило ненадолго. Сейчас инициатива возвращается к чр.
vitaliiangel
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