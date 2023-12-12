здесь ни для кого карусель не заработок.
Вообще-то у меня крупный бизнес, а такси это просто хобби.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:14
vitaliiangel ,
Вообще-то у меня крупный бизнес, а такси это просто хобби.
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:21
Вдень на роботу підвозить на Уклон,з роботи додому теж бере по Уклону, вночі працює на складі,по вихідних убер та болт,та постійно онлайн, особливо вночі коли відкривається біржа
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:22
в последние дни месяца много кто снизит курсы, чтобы удовлетворить самых жадных карусельщиков
фактор роста мб надо отнимать из кармана карусельщика, но тем не менее, курс задаёт не он, а ЧР. Хвост попробовал вилять собакой, хватило ненадолго. Сейчас инициатива возвращается к чр.
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:18
Коли різниця з'явиться,ви праві,хоча на 50 копійок, буде бажання щось робити. Наприклад Восток , у всіх два тижні тому курс був низький,в них 37,25. Коли курс підстрибнув до 37,68 на ЧР ,бачу в додатку 37,35!
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:36
Re: Клуб 200К - Теребеньки
завтра 38 але табличечка зачинена. халепа
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:44
Де? В Одесі немає таких цін. Для чого вам таблиця - обмінки є на Мінфін, список телефонів є . Чи вам краще бачити в таблиці про банк курс 37,00 , приїхати і не купити по 37,50 . Якщо виключно працювати по таблиці ,то будете як житель з Теремків у якого один кіївстар в 15 айфон)
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