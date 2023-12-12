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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 499500501502>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:14

vitaliiangel ,

здесь ни для кого карусель не заработок.

Вообще-то у меня крупный бизнес, а такси это просто хобби.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Точно не интеллект
Расскажите как вы играете в карусель. Вы ведь постоянно пишите, что не хватает денег жить на одну з. плату и не представляете дальнейшей жизни без карусели.

Вдень на роботу підвозить на Уклон,з роботи додому теж бере по Уклону, вночі працює на складі,по вихідних убер та болт,та постійно онлайн, особливо вночі коли відкривається біржа
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:22

  ukr0014959 написав:Наразі карусель крутити не дають банки, постійно піднімаючи курс
в последние дни месяца много кто снизит курсы, чтобы удовлетворить самых жадных карусельщиков
  cohan написав:поднимают за межбанком, не от хорошей жизни
фактор роста мб надо отнимать из кармана карусельщика, но тем не менее, курс задаёт не он, а ЧР. Хвост попробовал вилять собакой, хватило ненадолго. Сейчас инициатива возвращается к чр.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:18

  vitaliiangel написав:
  ukr0014959 написав:Наразі карусель крутити не дають банки, постійно піднімаючи курс
в последние дни месяца много кто снизит курсы, чтобы удовлетворить самых жадных карусельщиков
  cohan написав:поднимают за межбанком, не от хорошей жизни
фактор роста мб надо отнимать из кармана карусельщика, но тем не менее, курс задаёт не он, а ЧР. Хвост попробовал вилять собакой, хватило ненадолго. Сейчас инициатива возвращается к чр.

Коли різниця з'явиться,ви праві,хоча на 50 копійок, буде бажання щось робити. Наприклад Восток , у всіх два тижні тому курс був низький,в них 37,25. Коли курс підстрибнув до 37,68 на ЧР ,бачу в додатку 37,35!
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:36

Re: Клуб 200К - Теребеньки

завтра 38 але табличечка зачинена. халепа
daap
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:44

  daap написав:завтра 38 але табличечка зачинена. халепа

Де? В Одесі немає таких цін. Для чого вам таблиця - обмінки є на Мінфін, список телефонів є . Чи вам краще бачити в таблиці про банк курс 37,00 , приїхати і не купити по 37,50 . Якщо виключно працювати по таблиці ,то будете як житель з Теремків у якого один кіївстар в 15 айфон)
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:12

  daap написав:завтра 38 але табличечка зачинена. халепа
а послезавтра 39 :mrgreen: итд

киевстарздох ото риил халепа
а курс хай растьот... просто сдавать смысла нет.
а когда это еще банки опомнятся - рак свистнет
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:35

Re: Клуб 200К - Теребеньки

вангуйте какой курс будет к нг, особенно интересно послушать игоря лексеича
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:41

  Krokodil написав:вангуйте какой курс будет к нг, особенно интересно послушать игоря лексеича
Будет видно после 18. декабря когда ЗЕ вернётся из Америки. Если бабки дадут, то тогда я перехожу в грн, т.к. курс к весне будет не больше 37. А если скажут подождать, то возможно увидим 38,5 к Н.году. Больше НБУ не даст опустится.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:45

Вот и депо в грн. на три месяца под хорошие проценты) За три недели курс на межбанке вырос на 0,83грн., т.е. на 2,3%, в обменниках и конвердепо конечно намного меньше, но догоняет потихоньку. Депо под 19% на три месяца даст 3,8%, т.е. рост бакса за три недели равна доходности в банке почти за два месяца. Итог - попали те, кто в течении последнего месяца открыли новые депо или держали крупную сумму в грн. под игру в клуб 50т.
Я попал на курсах вчера неплохо, сдал синий задешево по сравнению с сегодня и не успел открыть депо на месяц по хорошему курсу в Комин (пока проводилось по счету, курс вырос на 15коп.), итоговая упущенная выгода 500грн., и немного на том, что есть немного грн., но учитывая что стараюсь сейчас быть по максимуму в долларе, грн. на руках даже немного меньше одной пайки клуба 50к.
Курс думаю и дальше будет расти, особенно если вспомнить, каким он был год назад, а также, что за этот год экономика не стала сильнее, помощи стало меньше, армия скорее всего выросла, а значит и расходы на нее.
ГеннадийUA
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