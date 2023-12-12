Додано: Вів 12 гру, 2023 20:45

Вот и депо в грн. на три месяца под хорошие проценты) За три недели курс на межбанке вырос на 0,83грн., т.е. на 2,3%, в обменниках и конвердепо конечно намного меньше, но догоняет потихоньку. Депо под 19% на три месяца даст 3,8%, т.е. рост бакса за три недели равна доходности в банке почти за два месяца. Итог - попали те, кто в течении последнего месяца открыли новые депо или держали крупную сумму в грн. под игру в клуб 50т.

Я попал на курсах вчера неплохо, сдал синий задешево по сравнению с сегодня и не успел открыть депо на месяц по хорошему курсу в Комин (пока проводилось по счету, курс вырос на 15коп.), итоговая упущенная выгода 500грн., и немного на том, что есть немного грн., но учитывая что стараюсь сейчас быть по максимуму в долларе, грн. на руках даже немного меньше одной пайки клуба 50к.

Курс думаю и дальше будет расти, особенно если вспомнить, каким он был год назад, а также, что за этот год экономика не стала сильнее, помощи стало меньше, армия скорее всего выросла, а значит и расходы на нее.