здесь ни для кого карусель не заработок.
Вообще-то у меня крупный бизнес, а такси это просто хобби.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 13:14
vitaliiangel ,
Вообще-то у меня крупный бизнес, а такси это просто хобби.
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:21
Вдень на роботу підвозить на Уклон,з роботи додому теж бере по Уклону, вночі працює на складі,по вихідних убер та болт,та постійно онлайн, особливо вночі коли відкривається біржа
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:22
в последние дни месяца много кто снизит курсы, чтобы удовлетворить самых жадных карусельщиков
фактор роста мб надо отнимать из кармана карусельщика, но тем не менее, курс задаёт не он, а ЧР. Хвост попробовал вилять собакой, хватило ненадолго. Сейчас инициатива возвращается к чр.
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:18
Коли різниця з'явиться,ви праві,хоча на 50 копійок, буде бажання щось робити. Наприклад Восток , у всіх два тижні тому курс був низький,в них 37,25. Коли курс підстрибнув до 37,68 на ЧР ,бачу в додатку 37,35!
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:36
Re: Клуб 200К - Теребеньки
завтра 38 але табличечка зачинена. халепа
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:44
Де? В Одесі немає таких цін. Для чого вам таблиця - обмінки є на Мінфін, список телефонів є . Чи вам краще бачити в таблиці про банк курс 37,00 , приїхати і не купити по 37,50 . Якщо виключно працювати по таблиці ,то будете як житель з Теремків у якого один кіївстар в 15 айфон)
Додано: Вів 12 гру, 2023 16:12
Додано: Вів 12 гру, 2023 20:35
Re: Клуб 200К - Теребеньки
вангуйте какой курс будет к нг, особенно интересно послушать игоря лексеича
Додано: Вів 12 гру, 2023 20:41
Будет видно после 18. декабря когда ЗЕ вернётся из Америки. Если бабки дадут, то тогда я перехожу в грн, т.к. курс к весне будет не больше 37. А если скажут подождать, то возможно увидим 38,5 к Н.году. Больше НБУ не даст опустится.
Додано: Вів 12 гру, 2023 20:45
Вот и депо в грн. на три месяца под хорошие проценты) За три недели курс на межбанке вырос на 0,83грн., т.е. на 2,3%, в обменниках и конвердепо конечно намного меньше, но догоняет потихоньку. Депо под 19% на три месяца даст 3,8%, т.е. рост бакса за три недели равна доходности в банке почти за два месяца. Итог - попали те, кто в течении последнего месяца открыли новые депо или держали крупную сумму в грн. под игру в клуб 50т.
Я попал на курсах вчера неплохо, сдал синий задешево по сравнению с сегодня и не успел открыть депо на месяц по хорошему курсу в Комин (пока проводилось по счету, курс вырос на 15коп.), итоговая упущенная выгода 500грн., и немного на том, что есть немного грн., но учитывая что стараюсь сейчас быть по максимуму в долларе, грн. на руках даже немного меньше одной пайки клуба 50к.
Курс думаю и дальше будет расти, особенно если вспомнить, каким он был год назад, а также, что за этот год экономика не стала сильнее, помощи стало меньше, армия скорее всего выросла, а значит и расходы на нее.
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