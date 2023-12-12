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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ГеннадийUA написав:Вот и депо в грн. на три месяца под хорошие проценты
Ещё не вечер. Можно слить дол. по 38, 00 - 38,20, на дело под 17-19% в грн и выпить сливки весной, когда курс будет 37,00 - 37,25 Ждём заяву ЗЕ
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:07

  Игорь Алексеевич написав:
  ГеннадийUA написав:Вот и депо в грн. на три месяца под хорошие проценты
Ещё не вечер. Можно слить дол. по 38, 00 - 38,20, на дело под 17-19% в грн и выпить сливки весной, когда курс будет 37,00 - 37,25 Ждём заяву ЗЕ

Можно, не можно... Смотрите, что нас отличает в корне - я не верю в грн. по 37 весной и доллар не солью, а вы верите, но... не идете сливать, если верите, идите все и сдайте, и похвастаетесь весной, как хорошо получилось, но сейчас, думаю, ничего не сделаете.
Я ещё несколько дней назад думал хорошо вложиться в ОВДП валютные до января 2025г., но сейчас стал сомневаться, времени на подумать ещё дней 10, но может пойдут опять конвердепо, буду смотреть на курсы.
В грн. перекидываться сейчас можно максимум на несколько дней с пониманием, куда она пойдет через это время.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:09

  ГеннадийUA написав:В грн. перекидываться сейчас можно максимум на несколько дней с пониманием, куда она пойдет через это время.
несколько дней опасная стратегия. можно было перекинутся 1.12 по 37,0 а сегодня кое где был приём по 37,75 другими словами за несколько дней большого % дохода не получишь, а на курсах можно потерять. Имхо по доллару 1.12 было дно. Далее ползучий рост. Помощь видимо с 2024 начнут сокращать, судя по низкому энтузиазму её предоставления.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:12

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ГеннадийUA написав:Можно, не можно... Смотрите, что нас отличает в корне - я не верю в грн. по 37 весной и доллар не солью, а вы верите, но... не идете сливать, если верите, идите все и сдайте, и похвастаетесь весной, как хорошо получилось, но сейчас, думаю, ничего не сделаете.
Сейчас не сделаю. Подожду заяву ЗЕ и тогда решу. В прошлом году я весной так и сделал. Многие смеялись и видели к осени курс 40 и выше. Я слил тогда дол. по 37,75 и откупился осенью по 37,5, но ставки в грн. были 18-21%. Правда стратеги курса 40 и выше резко исчезли с форума))
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