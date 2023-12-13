Додано: Вів 12 гру, 2023 21:07

Игорь Алексеевич написав: ГеннадийUA написав: Вот и депо в грн. на три месяца под хорошие проценты Вот и депо в грн. на три месяца под хорошие проценты Ещё не вечер. Можно слить дол. по 38, 00 - 38,20, на дело под 17-19% в грн и выпить сливки весной, когда курс будет 37,00 - 37,25 Ждём заяву ЗЕ Ещё не вечер. Можно слить дол. по 38, 00 - 38,20, на дело под 17-19% в грн и выпить сливки весной, когда курс будет 37,00 - 37,25 Ждём заяву ЗЕ

Можно, не можно... Смотрите, что нас отличает в корне - я не верю в грн. по 37 весной и доллар не солью, а вы верите, но... не идете сливать, если верите, идите все и сдайте, и похвастаетесь весной, как хорошо получилось, но сейчас, думаю, ничего не сделаете.Я ещё несколько дней назад думал хорошо вложиться в ОВДП валютные до января 2025г., но сейчас стал сомневаться, времени на подумать ещё дней 10, но может пойдут опять конвердепо, буду смотреть на курсы.В грн. перекидываться сейчас можно максимум на несколько дней с пониманием, куда она пойдет через это время.