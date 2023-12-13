Додано: Сер 13 гру, 2023 12:38

Игорь Алексеевич написав: ГеннадийUA написав: Можно, не можно... Смотрите, что нас отличает в корне - я не верю в грн. по 37 весной и доллар не солью, а вы верите, но... не идете сливать, если верите, идите все и сдайте, и похвастаетесь весной, как хорошо получилось, но сейчас, думаю, ничего не сделаете. Можно, не можно... Смотрите, что нас отличает в корне - я не верю в грн. по 37 весной и доллар не солью, а вы верите, но... не идете сливать, если верите, идите все и сдайте, и похвастаетесь весной, как хорошо получилось, но сейчас, думаю, ничего не сделаете. Сейчас не сделаю. Подожду заяву ЗЕ и тогда решу. В прошлом году я весной так и сделал. Многие смеялись и видели к осени курс 40 и выше. Я слил тогда дол. по 37,75 и откупился осенью по 37,5, но ставки в грн. были 18-21%. Правда стратеги курса 40 и выше резко исчезли с форума)) Сейчас не сделаю. Подожду заяву ЗЕ и тогда решу. В прошлом году я весной так и сделал. Многие смеялись и видели к осени курс 40 и выше. Я слил тогда дол. по 37,75 и откупился осенью по 37,5, но ставки в грн. были 18-21%. Правда стратеги курса 40 и выше резко исчезли с форума))

Гривне доверия нет. Жизнь этому научила. Резкие обвалы курса. Поэтому никто и не держит своё состояние в гривне, все его считают в долларах. Я ещё не встречал ни одного человека, который продавал бы свою квартиру (а для абсолютного большинства украинцев - это всё его состояние) за гривны. Поэтому призывы "вложиться в гривнедепо" не воспринимаются. Если вы сделали этим летом то, о чём пишите, то да, действительно, вы получили 15-16% чистыми в гривне. И пожалуй, если бы я был уверен, что курс доллара будут так удерживать, сыграл бы в короткую большей суммой, чем выделил на эти цели. Но сейчас после смены риторики Большого Джо о поддержке со "столько, сколько нужно" на "столько, сколько сможем" я не буду добавлять себе седых волос, и выступление Зе никак не повлияет на моё решение оставаться в долларе. А суммой в 500к всегда можно продолжить играться с гривневыми депозитами.