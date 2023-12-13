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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ГеннадийUA написав:Вот и депо в грн. на три месяца под хорошие проценты
Ещё не вечер. Можно слить дол. по 38, 00 - 38,20, на дело под 17-19% в грн и выпить сливки весной, когда курс будет 37,00 - 37,25 Ждём заяву ЗЕ
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:07

  Игорь Алексеевич написав:
  ГеннадийUA написав:Вот и депо в грн. на три месяца под хорошие проценты
Ещё не вечер. Можно слить дол. по 38, 00 - 38,20, на дело под 17-19% в грн и выпить сливки весной, когда курс будет 37,00 - 37,25 Ждём заяву ЗЕ

Можно, не можно... Смотрите, что нас отличает в корне - я не верю в грн. по 37 весной и доллар не солью, а вы верите, но... не идете сливать, если верите, идите все и сдайте, и похвастаетесь весной, как хорошо получилось, но сейчас, думаю, ничего не сделаете.
Я ещё несколько дней назад думал хорошо вложиться в ОВДП валютные до января 2025г., но сейчас стал сомневаться, времени на подумать ещё дней 10, но может пойдут опять конвердепо, буду смотреть на курсы.
В грн. перекидываться сейчас можно максимум на несколько дней с пониманием, куда она пойдет через это время.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:09

  ГеннадийUA написав:В грн. перекидываться сейчас можно максимум на несколько дней с пониманием, куда она пойдет через это время.
несколько дней опасная стратегия. можно было перекинутся 1.12 по 37,0 а сегодня кое где был приём по 37,75 другими словами за несколько дней большого % дохода не получишь, а на курсах можно потерять. Имхо по доллару 1.12 было дно. Далее ползучий рост. Помощь видимо с 2024 начнут сокращать, судя по низкому энтузиазму её предоставления.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 12 гру, 2023 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:12

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ГеннадийUA написав:Можно, не можно... Смотрите, что нас отличает в корне - я не верю в грн. по 37 весной и доллар не солью, а вы верите, но... не идете сливать, если верите, идите все и сдайте, и похвастаетесь весной, как хорошо получилось, но сейчас, думаю, ничего не сделаете.
Сейчас не сделаю. Подожду заяву ЗЕ и тогда решу. В прошлом году я весной так и сделал. Многие смеялись и видели к осени курс 40 и выше. Я слил тогда дол. по 37,75 и откупился осенью по 37,5, но ставки в грн. были 18-21%. Правда стратеги курса 40 и выше резко исчезли с форума))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:52

  ГеннадийUA написав:Я ещё несколько дней назад думал хорошо вложиться в ОВДП валютные до января 2025г., но сейчас стал сомневаться, времени на подумать ещё дней 10
но на днях же опять гривнеставку понизит нацбанк
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 10:53

  flysoulfly написав:
  ГеннадийUA написав:Я ещё несколько дней назад думал хорошо вложиться в ОВДП валютные до января 2025г., но сейчас стал сомневаться, времени на подумать ещё дней 10
но на днях же опять гривнеставку понизит нацбанк

Яка різниця до гривнеставки? ОВДП у доларі, 26.12.23р. випуск, ставка близько 4,55% чи 4,50%. Гривнедепо взагалі не розглюдаю, чи цінний папір чи конверт депо.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:38

  Игорь Алексеевич написав:
  ГеннадийUA написав:Можно, не можно... Смотрите, что нас отличает в корне - я не верю в грн. по 37 весной и доллар не солью, а вы верите, но... не идете сливать, если верите, идите все и сдайте, и похвастаетесь весной, как хорошо получилось, но сейчас, думаю, ничего не сделаете.
Сейчас не сделаю. Подожду заяву ЗЕ и тогда решу. В прошлом году я весной так и сделал. Многие смеялись и видели к осени курс 40 и выше. Я слил тогда дол. по 37,75 и откупился осенью по 37,5, но ставки в грн. были 18-21%. Правда стратеги курса 40 и выше резко исчезли с форума))


Гривне доверия нет. Жизнь этому научила. Резкие обвалы курса. Поэтому никто и не держит своё состояние в гривне, все его считают в долларах. Я ещё не встречал ни одного человека, который продавал бы свою квартиру (а для абсолютного большинства украинцев - это всё его состояние) за гривны. Поэтому призывы "вложиться в гривнедепо" не воспринимаются. Если вы сделали этим летом то, о чём пишите, то да, действительно, вы получили 15-16% чистыми в гривне. И пожалуй, если бы я был уверен, что курс доллара будут так удерживать, сыграл бы в короткую большей суммой, чем выделил на эти цели. Но сейчас после смены риторики Большого Джо о поддержке со "столько, сколько нужно" на "столько, сколько сможем" я не буду добавлять себе седых волос, и выступление Зе никак не повлияет на моё решение оставаться в долларе. А суммой в 500к всегда можно продолжить играться с гривневыми депозитами.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:48

  flysoulfly написав:
  ГеннадийUA написав:Я ещё несколько дней назад думал хорошо вложиться в ОВДП валютные до января 2025г., но сейчас стал сомневаться, времени на подумать ещё дней 10
но на днях же опять гривнеставку понизит нацбанк

Немов це повинно статися у грудні і очікують на ставку 15%>. Сьогодні бачу як Аккорд нарешті змінив % по новим грошам до 18,на початку грудня було 19. Якщо у грудні у когось без акційних умов буде 17 , то це найбільше що можливо. Рада трохи більше пока дає. Взагалі якщо орієнтир саме 17% то якщо тримати від 100000 то достатньо від 500000. У відсотках трохи більше 5000. Якщо брати до уваги сьогоденні курси у 37,30-37,35 на покупку,то у обміннику буде від 3000 по курсу 37,50. Згоден з минулим постом, якщо будуть давати скільки не жаль то можливо як пише м.безглузда всі стануть рівними. На великі прибутки в умовах війни не стоїть розраховувати. Вбачаю за необхідне будь-які онлайн операції підтверджувати саме паперовим документом,не віру я в захист інформації.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:57

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Гривне доверия нет. Жизнь этому научила. Резкие обвалы курса. Поэтому никто и не держит своё состояние в гривне, все его считают в долларах. Я ещё не встречал ни одного человека, который продавал бы свою квартиру (а для абсолютного большинства украинцев - это всё его состояние) за гривны. Поэтому призывы "вложиться в гривнедепо" не воспринимаются. Если вы сделали этим летом то, о чём пишите, то да, действительно, вы получили 15-16% чистыми в гривне. И пожалуй, если бы я был уверен, что курс доллара будут так удерживать, сыграл бы в короткую большей суммой, чем выделил на эти цели. Но сейчас после смены риторики Большого Джо о поддержке со "столько, сколько нужно" на "столько, сколько сможем" я не буду добавлять себе седых волос, и выступление Зе никак не повлияет на моё решение оставаться в долларе. А суммой в 500к всегда можно продолжить играться с гривневыми депозитами.

Да у всех, кто с калькулятором дружит такая позиция. ОВГЗ купленные до войны-в убытке. То что вы сейчас играетесь на 3х месячных - это сродни с казино, только вероятность все потерять гараздо ниже.
Rack
 
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