знайшов відповідь чому відсотки за депозитом не вважають в банках як належне джерело доходів , а виплати по ОВДП так .
в 2007 не було у фізосіб кращого інструменту за додаткове капіталовкладення як валюта,земельна ділянка або нерухомість
Хто зараз не має офіційного працевлаштування , офіційних доходів є непоганий варіант працевлаштуватися до лав ЗСУ
У мене особисто не має впевненості хто 1970 р.н. і молодше зможе отримувати гарну пенсію.
Мені запропонували частину збереженнь перевкласти у крипту
Новина про голову Держспецзвязку і його криптогаманець не дають спокою ,як і інструмент заволодіння віртуальним активом.
взяв на калькуляторі та порахував скільки треба часу і грошей щоб перенести гривню у вклади 200к , а потім їх зібрати
вдумайтесь , за ваші гроші Вас зобовязують їздити і витрачати час та кошти
взять до уваги всього 20 банків
10 днів це по 2 банки на 1 день , якщо фізично треба , добре коли є додаток і можливо закинути СЕП 200к і відкрити конверт
Але що далі ....
Добре якщо не буде ВА чи якісь інших обмежень
Тоді 20 банків це буде 40 фізичних зустрічей у форматі МЕНЕДЖЕР - КАСА - ОБМІНКА
Тому , ліміт НБУ , моніторинг від банків , для великих сум становиться затратним ділом