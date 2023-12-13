Додано: Сер 13 гру, 2023 17:41

Игорь Алексеевич написав: Ведь у каждого по своему устроен бизнес и доходы есть как в грн, так и в у.е. Ведь у каждого по своему устроен бизнес и доходы есть как в грн, так и в у.е.

знайшов відповідь чому відсотки за депозитом не вважають в банках як належне джерело доходів , а виплати по ОВДП так .в 2007 не було у фізосіб кращого інструменту за додаткове капіталовкладення як валюта,земельна ділянка або нерухомістьХто зараз не має офіційного працевлаштування , офіційних доходів є непоганий варіант працевлаштуватися до лав ЗСУУ мене особисто не має впевненості хто 1970 р.н. і молодше зможе отримувати гарну пенсію.Мені запропонували частину збереженнь перевкласти у криптуНовина про голову Держспецзвязку і його криптогаманець не дають спокою ,як і інструмент заволодіння віртуальним активом.взяв на калькуляторі та порахував скільки треба часу і грошей щоб перенести гривню у вклади 200к , а потім їх зібративдумайтесь , за ваші гроші Вас зобовязують їздити і витрачати час та коштивзять до уваги всього 20 банків10 днів це по 2 банки на 1 день , якщо фізично треба , добре коли є додаток і можливо закинути СЕП 200к і відкрити конвертАле що далі ....Добре якщо не буде ВА чи якісь інших обмеженьТоді 20 банків це буде 40 фізичних зустрічей у форматі МЕНЕДЖЕР - КАСА - ОБМІНКАТому , ліміт НБУ , моніторинг від банків , для великих сум становиться затратним ділом